Eddie Murphy ließ Star Trek sausen für einen Film, den er bis heute verachtet

Manche Rückzieher bereut man ewig: So erhielt Eddie Murphy ein Rollenangebot für Star Trek, das er nach anfänglichem Interesse aber wieder ablehnte.

Schauspieler Eddie Murphy (Beverly Hills Cop: Axel F, The Pickup) hätte beinahe in Star Trek IV - Zurück in die Gegenwart mitgespielt. Allerdings gab es ein paar Unstimmigkeiten, die ihn dazu brachten, das Projekt wieder zu verlassen. Ein Schritt, den er bereuen sollte.

Eddie Murphy wäre beinahe in einem beliebten Star Trek-Film zu sehen gewesen und bereut die verpasste Chance bis heute

Wie What Culture berichtete, hätte es beinahe einen Star Trek-Film mit Eddie Murphy in einer der Hauptrollen gegeben. Dann aber lehnte der Schauspieler die Rolle ab. Folgendes war geschehen: Eddie Murphy war (oder ist) bekennender Fan von Star Trek. In den 1980ern wurde er durch Auftritte in Saturday Night Life bekannt.

Eines Tages erhielt Spock-Darsteller Leonard Nimoy (Fringe – Grenzfälle des FBI, Star Trek Into Darkness) einen Anruf von Filmproduzent Jeffrey Katzenberg (Star Trek: Der Film, Madagascar). Dieser teilte Nimoy mit, dass Murphy "töten" würde, um Teil von Star Trek zu werden. Kurz darauf wurden erste Treffen zwischen Nimoy und Murphy arrangiert. Dabei stellte Nimoy einen Entwurf für den Film Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart vor.

Murphy sollte einen Astrophysiker spielen, der mit Kirk und Spock zusammenarbeitet. Oder, wie der Schauspieler es später formulieren sollte: den coolen Typen aus San Francisco mit Spock. Die Rolle war auf Murphys komödiantische Fähigkeiten ausgerichtet.

Angebotene Star Trek-Rolle gefiel Eddie Murphy damals nicht

Tatsächlich war dies aber etwas, das dem Darsteller nicht gefiel. Er wollte lieber einen Vulkanier spielen, also eine für ihn eher untypische Rolle. Letztlich scheiterten die Verhandlungen. Aus Murphys Figur wurde Dr. Gillian Taylor. Murphy hingegen entschied sich für den Abenteuerfilm Auf der Suche nach dem goldenen Kind.

Der Film war weder kommerziell erfolgreich noch besonders beliebt bei Kritiker:innen. Murphy selbst bezeichnete ihn später als ein Stück Scheiße. Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart aber spielte eine gewaltige Summe ein und gilt bis heute als Fan-Liebling.

Ironischerweise sollten beide Filme am selben Tag in den Kinos starten, was den Kontrast noch hervorhob. Rückblickend wäre Star Trek für Murphy wohl die bessere Wahl gewesen.