Ehemalige ARD-Nachrichtensprecherin verrät: Ihr Arbeitstag startete 11 Stunden (!) vor der Live-Sendung

Eine Nachrichtensendung dauert meist nur wenige Minuten, doch hinter jeden Ausgabe stecken dutzende Stunden Arbeit, von denen wir zuhause gar nichts mitbekommen.

Täglich schauen Millionen von Menschen Nachrichtensendungen im TV. Obwohl Tagesschau und Co. meist nur wenige Minuten dauern, benötigt es extrem viel Arbeit, um eine fertige Ausgabe auf unsere Bildschirme zu zaubern. Eine beliebte Ex-Nachrichtensprecherin verriet im Interview, dass ihr Arbeitstag unglaubliche 11 Stunden (!) vor der Live-Aufzeichnung begann.

ARD-Ikone Caren Miosga verrät: Ihr Arbeitstag bei den Tagesthemen war kein Zuckerschlecken

Caren Miosga ist ein echtes Urgestein bei den Öffentlich-Rechtlichen. Von 2007 bis 2023 stand sie für die Tagesthemen vor der Kamera, bevor sie 2024 mit ihrer eigenen Polittalkshow auf Sendung ging. Dass der Alltag als Nachrichtensprecherin extrem hart gewesen ist, verriet Miosga in einem Backstage-Interview der Tagesthemen. Denn als sie noch für das Nachrichtenjournal arbeitete, war sie bereits unglaubliche 11 Stunden (!) vor Sendungsbeginn im Büro.

Die Tagesthemen laufen spätabends im TV, doch für Miosga bedeutete dies nicht, dass sie tagsüber faulenzen konnte. Tatsächlich standen bereits vormittags viele Termine und Meetings an: "Unsere erste Konferenz beginnt um 11.30 Uhr. Da kommen wir dann ins Haus 'getrabt', mit in der Woche tiefer werdenden Augenrändern, und beginnen, den Tag zu planen."

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So viel unsichtbare Arbeit fließt in eine Nachrichtensendung

Miosga verrät, dass ein Redaktionsteam vor dem Meeting bereits grobe Ideen für die abendliche Sendung zusammenträgt, doch die eigentliche Produktion von Nachrichtentexten, Videoeinspielern und Experteninterviews beginne erst am Nachmittag. Außerdem gäbe es noch eine weiter Konferenz, bei der im Team entschieden werde, welche Bilder in der Sendung im Hintergrund gezeigt werden.

Wenn Miosga also um ca. 22:15 Uhr live auf Sendung ging, durfte sie sich nicht anmerken lassen, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits einen extrem langen Arbeitstag hinter ihr lag. Nach so vielen Stunden auf den Beinen eine Live-Sendung fehlerfrei zu moderieren, erfordert Disziplin und Professionalität.