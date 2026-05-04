Eiffelturm unter Wasser: Erstes Bild zur Netflix-Fortsetzung im Wasser der Seine 2

Netflix' Hai-Hit Im Wasser der Seine wird einen 2. Teil bekommen. Das Sequel hat jetzt mit den Dreharbeiten begonnen und den Start mit einem ersten Bild gefeiert.

Paris ist die Stadt der Liebe. Und der Haie. Zumindest im Netflix-Horrorfilm Im Wasser der Seine, wo eine Truppe mutierter Raubtiere die französische Hauptstadt terrorisiert. Der Mega-Hit, der aktuell auf Platz 2 der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Filme des Streamers steht , bekommt ein Sequel. Und zum Drehstart von Im Wasser der Seine 2 gibt es jetzt ein erstes Bild zu sehen.

Erstes Bild zu im Wasser der Seine 2: Das wird im Netflix-Thriller passieren

Wie Variety berichtet, hat Im Wasser der Seine am 1. Mai mit den Dreharbeiten begonnen. Sie laufen unter der Leitung von Alexandre Aja, der für viele den perfekten Regisseur für ein Sequel darstellt. Das erste Bild, das Netflix dazu veröffentlichte, sieht folgendermaßen aus:

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Zwar ist auf dem recht generischen Bild nicht viel zu sehen, doch Fans werden die Andeutung hinter dem unter Wasser gesetzten Eifelturm verstehen: Jetzt haben die Haie die Macht in der Metropole übernommen – die Menschen sind dagegen Eindringlinge. Entsprechend liest sich die offizielle Synopse zum Sequel:

Drei Jahre nach der Katastrophe während des Pariser Triathlons steht das Zentrum der Stadt unter Wasser. Sophia (Bérénice Bejo) und Adil (Nassim Lyes) vereinen für eine riskante Mission erneut ihre Kräfte: Sie wollen Lilith aufspüren, den Hai, mit dem alles anfing – und das in einer Seine voller Raubtiere. Sie müssen aber feststellen, dass das mörderische Wildleben eine äußerst überraschende Realität versteckt.

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Wann kommt Im Wasser der Seine 2 zu Netflix?

Im Wasser der Seine 2 hat noch keinen offiziellen Starttermin. Im Blick auf das Stadium der Produktion rechnet wir nicht vor 2027 mit einer Veröffentlichung auf Netflix.