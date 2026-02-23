Eigentlich hat er in Fallout Staffel 2 Abschied genommen: Einer der größten Stars deutet Rückkehr in Staffel 3 an

Kyle MacLachlans Rolle hat sich auf einen Schlag in Staffel 2 so verändert, dass manche Fans schon mit seinem Ausstieg rechneten. Er gab aber schon einen Hinweis auf seine Staffel 3-Rückkehr.

Kyle MacLachlan gehört zu den größten Stars der Fallout-Serie. Umso überraschter müssen viele Fans über eine seiner letzten Staffel 2-Szenen gewesen sein: Dort findet zwischen seiner bisherigen Rolle und seiner Serientochter Lucy (Ella Purnell) ein tränenreicher Abschied statt. Aber die Community kann auf MacLachlans Rückkehr hoffen, wie ein Interview bereits andeutete. Vorsicht, Spoiler!

Fallout-Star Kyle MacLachlan in Staffel 3? Das sagt der Star

Was ist am Ende der zweiten Fallout-Staffel passiert? MacLachlans Figur Hank MacLean zerstört dort mit einem Computerchip seine Erinnerungen und seine Persönlichkeit, um die finsteren Geheimnisse seiner Arbeit zu schützen. "Ich hab' dich lieb, Zuckerbombe", sagt er seiner Tochter Lucy, dann drückt er den Knopf: Ein Moment des Abschieds.

Dementsprechend wäre es nachvollziehbar, wenn die Figur für die kommende Staffel auf dem Abstellgleis geparkt wird – immerhin hat sie mit ihrer Persona auch viel ihres dramaturgischen Potenzials vernichtet. Darsteller MacLachlan deutete im Screen Rant-Interview kürzlich aber einen anderen Weg an, als er über die berührende Szene sprach:

[Dank Ella Purnells Leistung] fühlte sich der Moment wirklich nach einer Abschiedsszene an. Aber das war noch nicht das Ende, denn wir sprechen hier schließlich über Fallout. Wir werden also in Staffel 3 herausfinden, wie es weitergeht.

Obgleich er technisch gesehen nicht offiziell bestätigt, dass er in Staffel 3 eindeutig zurückkehrt, werden MacLachlans Worte viele Fans auf weitere Auftritte hoffen lassen. Immerhin müssen die finsteren Geheimnisse seiner Experimente, deren Natur er vor seinem Abschied anschneidet, noch weiter ergründet werden.

Im Übrigen existiert die Figur Hank MacLean auf zwei Zeitebenen: In der Gegenwart der nuklearen Wüste mag er seine Persönlichkeit vernichtet haben, aber in der Vergangenheit arbeitet er noch fleißig an seinem Aufstieg: Am Ende der 2. Staffel kommt er als hoher Vault-Tec-Angestellter mit Steph (Annabel O'Hagan) zusammen. Die zweifachen Handlungsstränge seiner Figur machen eine Rückkehr noch wahrscheinlicher.

Wann kommt Fallout Staffel 3?

Fallout Staffel 3 könnte früher kommen als gedacht und Fans in den Bunker aller Bunker führen. Wir rechnen aktuell ab Sommer 2027 mit einer Veröffentlichung.



