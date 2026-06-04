"Eigentlich soll man im Dienst sterben. Aber ich bin ausgestiegen": Mit diesen Worten sollte Sean Connery vor 24 Jahren zu James Bond zurückkehren, aber es war zu gewagt

Immer wieder kam die Idee auf, Sean Connery ins 007-Franchise zurückzuholen. Vor 24 Jahren war die Chance so groß wie niemals sonst, doch es war den Machern zu gewagt, zwei 007-Agenten in einem Film zu vereinen.

Dass legendäre Stars die große Leinwand mit ihren Nachfolgern teilen, ist zu einer gängigen Praxis geworden. Sogennante Legacy-Auftritte, also Vermächtnis-Auftritte, und das Übergeben der Fackel an die jüngere Generation lassen nicht nur Fan-Herzen höher schlagen. Sie vermitteln auch den Segen des Originals. Für James Bond gab es mehrfach die Überlegung, Original-Bond Sean Connery zurückzuholen. Allerdings sind sie alle gescheitert.

Die Rückkehr von Sean Connery hätte endlich eine große James Bond-Theorie bestätigt

Schon lange gibt es die Fan-Theorie, dass es sich bei James Bond gar nicht um eine bestimmte Person handelt. Vielmehr könnten der Name sowie die Decknummer 007 eher ein Titel sein, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das würde zumindest einige Fragen der Timeline in den Filmen erklären.

Um diese Fan-Theorie zu bestätigen, wollte Lee Tamahori bereits 2002 Sean Connery für James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag zurückholen. Es war die James Bond-Ära von Pierce Brosnan, mit dem sich Connery die Leinwand geteilt hätte. Laut dem Far Out Magazine stellte er die Idee dem Studio vor, doch sie wurde abgelehnt.

Ich dachte, das wäre großartig: Bond erhält die Nachricht, nach Schottland zu reisen, wo er auf Connery trifft, der zu ihm sagt: ‘Ich war 007 – genau wie du. Lass dir eins sagen, junger Mann: Eigentlich soll man im Dienst sterben. Aber ich bin ausgestiegen. Ich hatte genug davon.’

Während Tamahori sich sicher war, dass das Publikum davon begeistert gewesen wäre, wollten die Produzenten nichts davon wissen. So wurde die Idee zehn Jahre lang verworfen.

Erst zum 50. Jubiläum 2012 gab es wieder Überlegungen, ob Sean Connery seinen Ruhestand aufgeben und ein letztes Mal vor die Kamera zurückkehren könnte. Doch auch dieser Versuch scheiterte. Dass ein anderer Bond die Rolle eines Tages übernehmen wird und die Fan-Theorie bestätigt, ist unwahrscheinlich. Die viel wichtigere Frage ist derzeit auch: Wer wird der nächste Bond?