Ein Abenteuerfilm für die Ewigkeit läuft heute im TV

Der vielleicht unterhaltsamste Abenteuerfilm aller Zeiten läuft heute Abend im Fernsehen. Wieso sich das lohnt, erklärt euch TV-Tipp-Autor David.

Abenteuerfilme gibt es viele, aber klassischer, cooler und amüsanter als Jäger des verlorenen Schatzes sind wirklich nur die allerwenigsten. Selbst wenn ihr den ersten Indiana Jones-Film schon wie eure eigene Westentasche kennt, lohnt sich ein Blick: Dieser Streifen macht jedes Mal aufs Neue Spaß, wenn er im TV kommt.

Ihr könnt ihn euch heute Abend ab 20:15 Uhr bei ProSieben anschauen. Er dauert bis um 22:40 Uhr und wird in der Nacht von Freitag auf Samstag wiederholt. Ansonsten steht Jäger des verlorenen Schatzes natürlich auch bei diesen Anbietern zum Streaming bereit.

Heute im TV: Darum geht's im Abenteuer-Megaklassiker Jäger des verlorenen Schatzes

Dr. Henry "Indiana" Jones (Harrison Ford) legt deutlich mehr Wert auf Praxis als auf Theorie, weshalb es den Abenteurer und Archäologieprofessor immer wieder in die entlegensten Winkel der Welt verschlägt. Als er von einer seiner halsbrecherischsten Expeditionen zurückkehrt, sieht er sich mit einer ganz besonderen Herausforderung konfrontiert.

Er soll nicht weniger als die legendäre Bundeslade aus der Bibel finden. Die existiert nämlich angeblich wirklich, verleiht jeder Armee, vor der sie hergetragen wird, die Kraft, unbesiegbar zu sein und wird obendrein auch noch von den Nazis gesucht. Also bricht Indiana Jones auf eine wilde Reise einmal quer um den Erdball auf, die turbulenter – und unterhaltsamer – nicht sein könnte.

Der erste Indiana Jones-Film Jäger des verlorenen Schatzes ist völlig zu recht legendär

Wir erleben hier einen jungen, extrem charismatischen Harrison Ford in seiner Blüte. Einen Großteil der Faszination des Films machen sein Charme und Humor aus. Aber natürlich sind auch Inszenierung, Musik und der Rest ganz große Filmkunst für die Ewigkeit. Hier passt wirklich alles wie die Faust aufs Auge zueinander und dementsprechend erfolgreich war das Abenteuer.

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Allein schon die Anfangssequenz des Films brennt sich derart ins Gedächtnis, dass es eine wahre Freude ist. Es gibt wenige Szenen, die so großer Kult sind wie diese Momente im Tempel und die Flucht daraus. Jedes Kind kennt sie und trotzdem kann sie jedes Mal aufs Neue wieder absolut begeistern. Aber zum Glück ist auch der Rest des Streifens einfach nur beste Unterhaltung.