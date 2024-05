"Ein absoluter Knaller": Erste Reaktionen auf Action-Rückkehr von 840-Millionen-Reihe mit Will Smith überschlagen sich

Erste Reaktionen auf die Action-Fortsetzung Bad Boys 4: Ride or Die erreichen uns aus den USA. Wie sich herausstellt, sind die Boys gar nicht mal bad.

Nicht nur Beverly Hills Cop 4 steht dieses Jahr an (Filmstart am 3. Juli auf Netflix), sondern auch Bad Boys 4: Ride or Die mit den Action-Comedy-Kollegen aus Miami. Das sind Will Smith und Martin Lawrence als eingespieltes Detective-Duo.

Erste Screenings des Films gab es diese Woche an verschiedenen Locations in den USA – und erste Reaktionen können sich sehen lassen. Nicht nur für Fans der Reihe, sondern vor allem für Smith ein gutes Zeichen, dessen Karriere nach seinem handgreiflichen Oscar-Ausraster dringend einen Erfolg benötigt, um nicht den Bach runterzugehen. Nur fragwürdig ist, dass es ausgerechnet ein Streifen sein muss, in dem er anderen auf die Nase haut.

Action-Sequel Bad Boys 4: Gar nicht mal schlecht?

Bill Bria, der unter anderem für SlashFilm schreibt, meint etwa auf X (ehemals Twitter): "Bad Boys: Ride or Die ist der absolute Knaller. Es ist verrückt, wie [die Regisseure] Adil & Bilall den starken emotionalen Kern der Reihe anzapfen, ohne dabei etwas vom verrückten Spaß zu opfern. Smith und Lawrence sind in Höchstform, der zusätzliche Cast gibt alles (Reggie!) und die Explosionen sind bombe."

Shanelle Genai (Essense) stimmt zu: "Die Bad Boys-Agenda ist lebendig, wohlauf, lang und stark. Es fühlt sich gut an, im Kino Spaß zu haben, weißte? [Der Film] hat seine ernsten Momente, wenn er muss, sein oberstes Ziel ist es aber, zu unterhalten. Gebt mir etwas Eskapismus ... Kann es kaum erwarten, ihn noch mal zu sehen!"

Und Owen Danoff von Screen Rant meint: "Die Action ist genauso gut, wie man es erwarten würde, und es könnte sogar der bisher witzigste sein? Den größten Applaus in meiner Vorführung erhielt Dennis Greene als Reggie aus Gründen, die ihr selbst sehen müsst! Kein vorheriges Bad Boy-Wissen notwendig, um Spaß zu haben!"

Weniger Spaß hatte scheinbar nur Russ Milheim (The Direct): "Bad Boys: Ride or Die war leider nicht der Film für mich. Aber es scheint, viele Fans des Franchise werden ihn genießen, und das Publikum, mit dem ich ihn gesehen habe, hatte seinen Spaß."

So scheint der Film von Adil El Arbi und Bilall Fallah alles andere als übel zu sein, eignet sich so spät in der 840 Millionen US-Dollar-schweren Reihe aber kaum zum Bekehren von Action-Muffeln. Näheres erfahren wir, wenn die ersten offiziellen Filmkritiken eintrudeln.

Wann kommt Bad Boys 4 in die deutschen Kinos?

Bad Boys 4: Ride or Die schmettert mit Karacho am 5. Juni 2024 in die hiesigen Lichtspielhäuser. Und wer vorher noch Hausaufgaben machen möchte: Die ersten drei Teile finden sich zum Beispiel bei Netflix im Stream.