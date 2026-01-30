"Ein Albtraum": Wenn er könnte, würde Morgan Freeman diesen Film mit Bruce Willis & Tom Hanks, der vor 35 Jahren gedreht wurde, am liebsten auslöschen

Morgan Freeman hat so gut wie alles erreicht in seiner langen Karriere. Trotzdem würde der Oscar-Preisträger einen seiner Filme am liebsten nochmal ganz von vorne drehen – so schlimm ist er.

Es war eines der ganz großen Prestige-Projekte der frühen 1990er Jahre. Auf dem Regiestuhl saß Scarface-Macher Brian De Palma. Die Hauptrollen übernahm ein Trio von Superstars: Tom Hanks, Melanie Griffith und Bruce Willis. Als wäre das nicht genug, diente als Vorlage von Fegefeuer der Eitelkeiten ein gefeierter Bestseller von Tom Wolfe. 1990 kam der Film ins Kino und war trotzdem ein totales Desaster – das Co-Star Morgan Freeman live miterlebte, auch wenn er das lieber vergessen würde.

Fegefeuer der Eitelkeiten ist einer der berühmtesten Flops der letzten Jahrzehnte

Deftige 47 Millionen Dollar kostete die Romanadaption, die in weiteren Rollen mit Kim Cattrall, Kirsten Dunst und sogar F. Murray Abraham aufwartet. An den Kinokassen spielte der Film nur etwas mehr als 15 Millionen Dollar ein und entwickelte sich zu einem der legendärsten Flops jener Jahre, nicht zuletzt weil Hanks vorher Hits wie Big und Scott & Huutsch ins Kino gebracht hatte, während Bruce Willis einen kleinen Film namens Stirb langsam vorweisen konnte. Selbst diese Kassenmagneten waren nicht genug.

Fast noch schlimmer als die Zahlen fielen jedoch die Kritiken und Publikumsreaktionen aus. Statt der Oscars hagelte es Nominierungen für die Goldene Himbeere, unter anderem für den schlechtesten Film.

Morgan Freeman kann immerhin von sich behaupten, dass er nicht die Hauptrolle in dem Debakel gespielt hat. Die Satire dreht sich um einen Börsenmakler (Hanks), dessen augenscheinlich perfektes Leben in Unordnung gerät, als er in Harlem einen Unfall mit Fahrerflucht begeht. Morgan Freeman spielt einen Richter, der mit diesem pikanten Fall betraut wird.

Warum Morgan Freeman das Debakel Fegefeuer der Eitelkeiten besonders schlimm findet

Freeman war zu diesem Zeitpunkt ein zweifach Oscar-nominierter Schauspieler und, schauen wir auf seine Filmografie, seine Karriere hat langfristig keinen Schaden genommen. Drei weitere Nominierungen sollten folgen, darunter der Sieg für Million Dollar Baby 2005. Auf Fegefeuer der Eitelkeiten angesprochen, reagiert Freeman trotzdem etwas bitter. Das beweisen mehrere Interviews. Von The Daily Beast wurde er 2014 nach den Rollen gefragt, auf die er besonders stolz ist und nach jenen, die er am liebsten "aus seinem Lebenslauf löschen" würde:

Am stolzesten bin ich einfach auf die drei Filme, die ich mit Clint Eastwood gemacht habe. Ich habe es genossen, sie zu drehen, und es waren großartige Filme. Ich bin stolz auf Miss Daisy und ihr Chauffeur. Die Verurteilten natürlich auch. Ich hatte einen großen Albtraum.

Gefragt, ob es sich um Fegefeuer der Eitelkeiten handele, antwortete Morgan Freeman:

Genau der! Es war eines meiner absoluten Lieblingsbücher, und… ach kommt schon! Lasst es uns noch einmal von vorne machen, und zwar richtig.

Als Fan des Romans von Tom Wolfe war Morgen Freeman also besonders enttäuscht. In einem anderen Interview, das ihr bei YouTube schauen könnt, vergleicht Morgan Freeman den Misserfolg von Fegefeuer der Eitelkeiten sogar mit einem Flugzeugabsturz:

Genau wie bei einem solchen Desaster handele es sich bei "Fegefeuer" um eine Verkettung von Problemen, die letztlich gemeinsam zum enttäuschenden Endprodukt geführt hätten.

Falls ihr selbst herausfinden wollt, ob der schlechte Ruf des Films gerechtfertigt ist, könnt ihr Fegefeuer der Eitelkeiten aktuell bei den gängigen Kauf- und Leihanbietern beziehen.

