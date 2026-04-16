"Ein Alptraum zu filmen": Christopher Nolan über den schwierigen Dreh seines Abenteuer-Epos Die Odyssee und warum er ihn trotzdem liebte

Derzeit findet in Las Vegas die CinemaCon statt, wo Christopher Nolan auch seinen kommenden Film Die Odyssee vorstellt. Auf der Bühne beschrieb er die Dreharbeiten als einen Albtraum, den er geliebt habe.

Die alljährliche CinemaCon in Las Vegas ist Hollywoods größte brancheninterne Messe, bei der die großen Studios einen Ausblick auf ihre kommenden Projekte, mit ersten Bildern, Trailern, Szenen oder bereits sehr frühen Screenings der Filme liefern. Bei der Vorstellung von Universal nahm selbstverständlich Christopher Nolans kommendes Epos Die Odyssee viel Raum ein.

Nolan präsentiert den Angriff auf Troja auf der CinemaCon

Wie Variety Australia berichtet, hat Nolan auf der CinemaCon ausführliches Material zum Angriff mit dem trojanischen Pferd und einen Dialog zwischen dem von Matt Damon verkörperten Odysseus und Calypso, gespielt von Charlize Theron, gezeigt. Außerdem präsentierte er die Begegnung mit dem Zyklopen. Damit ist das Material deutlich ausführlicher, als der IMAX-Prolog, der ab Dezember in ausgewählten IMAX-Vorstellungen zu sehen war. Der Film soll so brachial aussehen, dass Telemachus-Darsteller Tom Holland gar nicht fassen konnte, dass für die Effekte kaum CGI verwendet wurde.

Auf der Bühne erzählte Nolan von den vielen Drehorten des Films, wodurch die Dreharbeiten eine logistische Herausforderung wurden:

Die Dreharbeiten waren ein absoluter Albtraum – aber im besten Sinne. [Matt] war unglaublich. Er war dabei auf den Booten, in den Bergen, in den Höhlen, in der prallen Sonne, im strömenden Regen – an so vielen verschiedenen Orten, da wir die ganze Welt bereist haben.

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Wann und wo kann man Die Odyssee sehen?

Allzu lange warten müssen Fans von Nolan und der griechischen Mythologie auf eines der Blockbuster-Highlights des Jahres nun nicht mehr, da der Film hierzulande bereits ab dem 16. Juli in den Kinos zu sehen sein wird.

Nolans kommendes Epos wird Homers Heimreise von König Odysseus nach Ithaka nach dem Trojanischen Krieg schildern. Auf dieser Odyssee warten viele Abenteuer und Hindernisse.

