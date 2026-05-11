Ein Baseball schlug Fallout-Star Walton Goggins die Zähne aus – und 18 Monate später verlor er sie erneut

In Fallout ist Goggins' Figur für das Fehlen seiner Nase bekannt. In der Realität waren es eher seine Zähne, die er vermisste.

Der Schauspieler Walton Goggins (Justified, The Hateful Eight) ist für vielseitige Performances bekannt. In der Sci Fi-Serie Fallout beschenkt er die Zuschauer:innen an der Seite von Ella Purnell und Aaron Moten mit einem zwielichtigen Lächeln als Kopfgeldjäger-Ghul. Doch seine glänzenden Zahnreihen sind offenbar mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden.

Deshalb musste Walton Goggins um seine Zähne fürchten

Wie Entertainment Weekly einst berichtete, hatte Fallout-Darsteller Walton Goggins in seiner Kindheit nicht nur mit einem, sondern gleich zwei äußerst schmerzhaften Zwischenfällen zu kämpfen, die seine Zähne betrafen.

So verriet er 2016 bei einem Besuch in der Late Night Show Conan :

Als ich in der fünften Klasse zu spät zum Baseballtraining kam, musste ich eine Runde laufen. Ich rannte gerade zum Mittelfeld, als ich plötzlich nur noch ‚Walton!‘ hörte. Ich drehte mich um und bekam einen Baseball direkt in den Mund – meine beiden Vorderzähne lagen buchstäblich neben mir auf dem Boden.

Der Vorfall spielte sich im Jahr 1979 ab. Also zu einer Zeit, in der die Zahnmedizin noch bescheidenere Standards pflegte. Ein damals sehr junger Walton Goggins konnte deshalb nur darauf hoffen, dass die verlorenen Vorderzähne auf natürlichem Wege nachwachsen würden. Es geschah Folgendes:

[In der Notaufnahme] drückten sie die Zähne einfach wieder rein, ohne Betäubung. [Die Wunden] verheilten, und die Wurzeln haben sich wieder verbunden. Und alles war in Ordnung, bis ich anderthalb Jahre später vom flachen Ende eines Schwimmbeckens sprang, auf den Boden aufschlug und sie mir erneut ausschlug.

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Kurz gesagt: Goggins' Lächeln sah Anfang der 1980er ein klein wenig anders aus, als wir es heute von dem Darsteller gewohnt sind. Nach dem zweiten Unfall trug der Star zunächst Zahnprothesen und stieg später auf permanente Implantate um.

Nicht nur Fallout: Aus diesen Projekten kennt ihr Walton Goggins noch

Bereits Anfang der 2000er wurde der Schauspieler als Detective Shane Vendrell in der erfolgreichen Krimiserie The Shield - Gesetz der Gewalt bekannt. Weitere Auftritte in namhaften Projekten wie Justified, The Hateful 8 oder Fallout folgten. 2025 war der Darsteller in The White Lotus zu sehen.

In seiner ikonischen Fallout-Rolle als Ghul ist Goggins für das Fehlen seiner Nase bekannt. Sein Gebiss aber ist über jeden Zweifel erhaben: Das gekonnt böse Lächeln als Ghul lässt keinen einzelnen Zahn vermissen und trägt zum Charme seiner Figur bei.