Ein "Fehler" in der aufwendigen Netflix-Serie von Steven Spielberg? Darum ist in Die Dinosaurier so gut wie kein Gras zu sehen

Bei Netflix hat Die Dinosaurier sofort die Charts gestürmt. Wer genau hinschaut, wird in der von Steven Spielberg produzierten Miniserie eines vermissen: Gras. Ist das ein Fehler?

Seit vergangener Woche streamt bei Netflix die vierteilige Naturdokumentation Die Dinosaurier. Die unter anderem von Steven Spielberg produzierte Miniserie besteht zwar überwiegend aus computergenerierten Bildern, sie versucht es mit der Wissenschaft aber trotzdem genau zu nehmen. Das spiegelt sich auch in einem Detail, das Laien auf den ersten Blick für einen Fehler halten könnten.

Denn obwohl die Dino-Serie die Veränderung des Planeten und seiner Pflanzenwelt über Millionen Jahre verfolgt, scheint etwas zu fehlen, das wir heute als selbstverständlichen Bestandteil der Natur betrachten, und zwar Gras.

Warum gibt es in Die Dinosaurier bei Netflix kaum Gras?

Nochmal einen Schritt zurück: Wer sich an berühmte Dinosaurier-Bilder in Film und Fernsehen zurückerinnert, wird sich vermutlich vorstellen, wie die Urzeitriesen auf einer Wiese stehen. Schuld sind die Autoren Michael Crichton und David Koepp sowie Regisseur Steven Spielberg, die einige der berühmtesten Szenen aus Jurassic Park mithilfe des Nebendarstellers Gras verwirklicht haben.

Denkt nur an die Szene, als Ian (Jeff Goldblum), Ellie (Laura Dern) und Alan (Sam Neill) zum ersten Mal die majestätischen Brachiosauren beim Mittagessen sehen (auf einer Wiese stehend!). Oder den Moment, als Alan und die Kinder zwischen der Gallimimus-Herde über eine Wiese (!!) rennen.

Natürlich ist das korrekt, denn Jurassic Park spielt auf einer fiktiven Insel vor der Küste von Costa Rica im 20. Jahrhundert und nicht vor 100 Millionen Jahren. In Jurassic Park darf es Gras geben. Und hier kommen wir zu Die Dinosaurier.

Das Thema wird in der Wissenschaft bis heute heiß diskutiert. Aber im Großteil von Die Dinosaurier sehen wir kaum Gras, weil es vermutlich noch nicht existiert hat.

Tatsächlich ging die Forschung lange davon aus, dass sich Gras erst nach dem Aussterben der auf dem Land lebenden Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren entwickelt hat. Funde in fossilem Kot in Indien widersprachen dieser Ansicht, wie der Spiegel 2005 berichtete. Später kamen Entdeckungen aus China (via Research Gate ) hinzu, die Gras schon vor etwa 120 Millionen Jahren auf unserem Planeten vermuten.

Damit hätten wir die Kreidezeit erreicht, die in Folge 3 und 4 von Die Dinosaurier abgedeckt wird. Die beiden ersten Episoden davor spielen allerdings weit vor der mutmaßlichen Ausbreitung von Gras.

Das fehlende Gras in der Netflix-Serie sorgt bereits für Diskussionen

Bei X (ehemals Twitter) wird die Flora der Miniserie bereits heiß diskutiert, wie dieser nicht ganz korrekte Post von einem Google-Manager zeigt, der millionenfach ausgespielt wurde:

Meine Tochter und ich bemerkten, dass kein Gras auf dem Boden wuchs! Unsere kleine Recherche ergab, dass es im Zeitalter der Dinosaurier tatsächlich kein Gras gab! Bei all der üppigen, grünen Landschaft übersieht man das leicht.



Falls ich euch nun fragt, wie oft das Wort Gras in diesem Artikel vorkommt, dann lautet die Antwort: vierzehnmal! Die Dinosaurier streamt bei Netflix. Im Original führt Oscarpreisträger Morgan Freeman durch die Doku, in der deutschen Fassung ist es Reinhard Scheunemann.