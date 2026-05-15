Ein Film, den wirklich alle sehen müssen: All of a Sudden hat trotz 196 Minuten Laufzeit keine Sekunde zu viel

All of a Sudden ist der erste große Kandidat für die Goldene Palme von Cannes. Aber das ist nicht der Grund, warum gerade auch das deutsche Publikum den Film sehen muss, wie Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke in ihrer Kritik erklärt.

Gibt es ein Filmprädikat, das die Vorfreude schneller im Keim erstickt als "wichtig"? Wichtige Filme klingen wie Hausaufgaben, die man einzig zur Befriedigung eines Zeigefinger schwingenden Pädagogen erfüllt. All of a Sudden ist eben kein "wichtiger" Film in dem Sinne – er fühlt sich gerade nicht wie eine Aufgabe an, die zufriedenstellend verstanden und gelöst werden muss. Der neue Film des japanischen Regisseurs Ryûsuke Hamaguchi, dessen Drama Drive My Car vor vier Jahren den Oscar als Bester Internationaler Film gewann, ist vielleicht genau deswegen wichtig.

Er bringt alles für einen "wichtigen" Film mit – brandaktuelle gesellschaftspolitische Themen und sogar ein Schaubild, das alles erklärt –, aber er präsentiert sich als unverbindliche Einladung zu einem 196-minütigen Gespräch über die Zukunft jedes Einzelnen von uns.

All of a Sudden ist ein berührender Spaziergang zwischen Leben und Tod

Ryûsuke Hamaguchis Oscar-Film Drive My Car war im Kern ein Zwei-Personen-Stück der Kontraste zwischen einem trauernden Theaterregisseur und seiner Fahrerin. All of a Sudden arbeitet mit den Parallelen zwischen der Französin Marie-Lou (Virginie Efira) und der Japanerin Mari (Tao Okamoto), die sich nach einem Sommerregen in einem Pariser Park über den Weg laufen.

Da ist der Zufall der Sprache – Marie-Lou spricht Japanisch, Mari Französisch. Dann die Umstände. Die Französin leitet ein Pflegeheim und hat ihr Leben der menschenwürdigen Care-Arbeit verschrieben. Die Japanerin inszeniert ein Stück über die Zustände in psychiatrischen Anstalten und leidet selbst an einer unheilbaren Krebserkrankung. Es ist eine sofortige Geistes- und Seelenverwandtschaft.

Inspiriert wurde die Geschichte vom Briefwechsel der sterbenden Philosophin Makiko Miyano und der Anthropologin Maho Isono, der im Buch "You and I – The Illness Suddenly Get Worse" veröffentlicht wurde. In Hamaguchis Film, der beim diesjährigen Festival in Cannes im Wettbewerb um die Goldene Palme läuft, gestaltet sich das Treffen von Marie-Lou und Mari als stimulierender Spaziergang durch Tag und Nacht.

In dem 196-Minüter kann eine Fußmassage die Welt retten

Die beiden Frauen tauschen sich über ihre Erfahrungen zwischen Leben und Tod aus und diskutieren schließlich die größeren systemischen Konstellationen, die Güte im Alltag vieler Pflegeinstitutionen in ein unwirtschaftliches Gut verwandelt haben. Wer unter uns hat nicht schon mal nachts ein Schaubild skizziert, das die verhängnisvolle Verflechtung spätkapitalistischer Wertschöpfung mit den Funktionsmechanismen moderner Demokratien darstellt?

Was didaktisch klingt, ist es wohl auch, aber Hamaguchi inszeniert den intellektuellen Austausch genauso neugierig wie die Theaterstücke, die seine Filme bevölkern. Kunst und Lehre sind bei ihm unterschiedliche Formen geistiger Fürsorge zum Wohle des Menschen. Und das Kino gehört wohl ebenso dazu.

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Obwohl die gewichtigen Dialoge eine so große Rolle spielen, gleitet der Film leichtfüßig durch seine Laufzeit – wie die beiden Frauen, die, als sie zu ihrem ersten längeren Gespräch ansetzen, in einem Longtake über den Straßen von Paris zu schweben scheinen. Man spürt sofort, dass sich hier zwei gefunden haben, die aus der Kürze der ihnen verbliebenen Zeit alles herausholen werden, was sie können.



Trotz alledem ist All of a Sudden zuvorderst ein Film der Gesten und Berührungen und Fußmassagen, die auf der Mikroebene einen Unterschied machen können, selbst wenn die Gesamtsituation unverrückbar erscheint. Jede:r sollte All of a Sudden schauen – besonders wenn man gerade eine Pflegereform zusammenzimmert –, nicht nur weil darin die Krise der Care-Arbeit auf ihre Ursachen hin betrachtet wird, sondern weil es dieses Jahr im Kino kaum ein einprägsameres Plädoyer für ein Mindestmaß an Selbstlosigkeit und Güte im Alltag geben wird als diesen Film.

Ich habe All of a Sudden bei der Weltpremiere in Cannes gesehen, wo der Film im Wettbewerb läuft. All of a Sudden hat noch keinen Kinostart, aber mit Plaion schon einen deutschen Verleih.