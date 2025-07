Ein Film über die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs: Erster Trailer zu Amrum von Fatih Akin

Fatih Akin meldet sich mit einem neuen Film im Kino zurück. Amrum entführt in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs und kommt mit einer ungewohnten Perspektive daher.

Hoffnungslose Schlachtfelder, Soldaten mit leeren Blicken und graue Ruinen: Das sind die vertrauten Bilder des Kriegsfilms. Fatih Akin (Der goldene Handschuh) nähert sich den letzten Atemzügen es Zweiten Weltkriegs aus einer anderen Perspektive. Der von ihm inszenierte Amrum spielt vor der Strandkulisse des titelgebenden Insel.

Nachdem der Film im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere gefeiert hat, kündigt sich nun der deutsche Kinostart hat. Noch vor Ende des Jahres erobert Akins jüngstes Werk die große Leinwand. Was da genau für ein Film auf uns zukommt, verrät der erste Trailer, der soeben von Warner Bros. veröffentlicht wurde.

Erster Trailer Fatih Akins Kriegsdrama Amrum

Amrum - Trailer (Deutsch) HD

Der Amrum-Trailer führt uns über verlassene Strände, grüne Wiesen und hinein in dunkle Häuser, in denen große Ungewissheit herrscht, wie das Leben weitergeht. Die unheilvollen Geräusche des Krieges sind nur in weiter Entfernung zu vernehmen – ihre Auswirkungen aber bis auf den Küchentisch spürbar, wo es kein Weißbrot mehr gibt.

Amrum entfaltet sich als eine Mischung aus Kriegsfilm, Familiendrama und Coming-of-Age-Geschichte. In der Synopse wird die Handlung des Films wie folgt umschrieben:

Kurz vor Kriegsende glaubt die dreifache Mutter Hille (Laura Tonke) noch immer fest an den Endsieg. Auch auf Amrum ist das Leben zu der Zeit alles andere als leicht. Ihr zwölfjähriger Sohn Nanning (Jasper Billerbeck) ackert jeden Tag mit seinem besten Freund Hermann (Kian Köppke) auf den Feldern der Bäuerin Tessa (Diane Kruger), während über ihren Köpfen die alliierten Bomber Richtung deutsches Festland fliegen, um den Feind endgültig in die Knie zu zwingen. Wer überleben will, für die Familie sorgen will, muss anpacken.

Spannend ist bei Amrum nicht nur die Geschichte, die der Film erzählt, sondern auch der Hintergrund seiner Entstehung. Ursprünglich wollte der Schauspieler und Filmemacher Hark Bohm das Projekt als seine letzte Regiearbeit umsetzen. Nicht zuletzt weist der Film autobiografische Züge auf und basiert auf seinen Kindheitserinnerungen.

Nun hat jedoch Fatih Akin für seinen langjährigen Freund und Mentor die Inszenierung übernommen. Bohm steht trotzdem gemeinsam mit Akin als Drehbuchautor im Abspann und taucht als alter Mann am Meer vor der Kamera auf.

Wann startet Hark Bohms und Fatih Akins Amrum im Kino?

Nach der Cannes-Premiere müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis Amrum in den deutschen Kinos anläuft. Ab dem 9. Oktober 2025 könnt ihr ein Ticket für das Kriegsdrama lösen. Neben Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Kian Köppke und Diane Kruger gehören Lars Jessen, Lisa Hagmeister, Detlev Buck und Matthias Schweighöfer zum Cast.