"Ein Genuss": Starke Serie für Bridgerton-Fans endet heute mit Staffel 3 bei Netflix

Vor vier Jahren ist eine Serie bei Netflix gestartet, die perfekt für Fans von Bridgerton und The Crown ist. Heute läutet die 3. Staffel das große Finale ein.

Die Schicksalsjahre der Kaiserin Elisabeth von Wittelsbach hielten die Welt schon in den legendären Sissi-Filmen mit Romy Schneider als österreichisch-ungarisches Oberhaupt in Atem. In der Netflix-Serie Die Kaiserin wird das Leben der jungen Adeligen seit 2022 in neuem Gewand erzählt. Heute startet die 3. Staffel der deutschen Produktion im Streaming-Programm und schließt die Historienserie nach vier Jahren ab.

Die Kaiserin bei Netflix: Staffel 3 läutet das große Finale für Kaiserin Elisabeth ein

Die Kaiserin erzählt die frühen Jahre von Elisabeth von Wittelsbach (Devrim Lingnau), deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als sie den 23-jährigen Kaiser Franz (Philip Froissant) kennenlernt und zu seiner Gemahlin wird. Das Leben am Wiener Hof eröffnet Elisabeth eine komplett neue Welt und die rebellische junge Frau muss sich mit den strengen Gepflogenheiten sowie ihrer einflussreichen Schwiegermutter Sophie (Melika Foroutan) auseinandersetzen.

Doch auch Franz jüngerer Bruder Maximilian (Johannes Nussbaum) sorgt für Komplikationen, während sich in Wien eine neue Revolution anbahnt und sich an den Grenzen des Habsburger Reiches neue feindliche Truppen formieren. Elisabeth steht vor der schweren Aufgabe herauszufinden, wem sie wirklich vertrauen kann, als sie zur neuen Hoffnungsfigur ihres Volkes wird.

In Staffel 3 wird Elisabeths Leben abermals erschüttert, als Franz aus dem Krieg gegen Napoleon zurückkehrt und Elisabeth gesundheitlich unter der Anspannung am Hof leidet. Als Elisabeth ihre erste große Reise in die Ferne antritt, macht sie plötzlich eine Bekanntschaft, die das Schicksal von Habsburg für immer verändern könnte.

Hinter der Netflix-Serie steht Kati Eyssen als Head-Autorin und Showrunnerin, die sich bei Staffel 3 die kreative Verantwortungen mit dem ausführenden Produzenten Robert Eyssen teilt. Neben Lingnau, Froissant, Foroutan und Nussbaum sind in der Finalstaffel unter anderem Josephine Thiesen (Die Falle), Runa Greiner (Maxton Hall), Dejan Bucin (You Are Wanted) und Marlene Burow (In einem Land, das es nicht mehr gibt) zu sehen.

Die Kaiserin begeistert seit vier Jahren auf Netflix

Bereits zum Start wurde Die Kaiserin 2023 bei den internationalen Emmy-Awards als Beste Dramaserie ausgezeichnet. Auch in der Moviepilot-Community findet die Serie großen Anklang, was nicht nur die solide Durchschnittswertung von 6,6 von 10 Punkten zeigt. So schreibt etwa Moviepilot-User Ouroboros in einem Kommentar:

Audiovisuell bleibt die Serie ein Genuss, nicht nur durch ihre mondänen Kulissen, feinen Requisiten und der opulenten Mode, sondern auch wegen der großartigen Inszenierung im Gesamten. Eine Berg- und Talfahrt der Dramaturgie trifft auf wirklich toll anmutende Bilder.



Andron zeigt sich von der Netflix-Serie begeistert:

Was man bekommt ist 10% Sissi aus den 1950er, 60% der herausragenden Serie The Crown und 30% der amüsanten Serie Versailles (CA/FR 2015-2018), zusammengerührt in eine fast schon märchenhaft anmutende Version von Sissi.



FrankWidi stimmt ein:

Die Schauspieler passen und auch das Feeling der Zeit kommt super rüber, die Drehorte sind wohl Originalschauplätze! An The Crown kommt die Kaiserin nicht ganz ran, aber für eine deutsche Produktion absolut top!



Auch für Outlander- und Bridgerton-Fan sophia.wordworld braucht sich Die Kaiserin nicht vor der internationalen Konkurrenz zu verstecken:

Die Kaiserin ist eine atmosphärisch-düstere historische Liebesgeschichte mit dunkler Ästhetik, interessanten Figuren und moderner Umsetzung. Zwar stören einige moderne Elemente die atmosphärische Hochglanz-Optik an einigen Stellen und die Hauptfigur konnte mich nicht ganz erreichen und überzeugen, insgesamt setzt die Serie den bekannten Stoff jedoch mit viel Potenzial und Liebe zum Detail um, sodass ich gespannt auf mehr bin!

Die 3. Staffel von Die Kaiserin streamt seit dem 12. November 2026 bei Netflix. Die finale Season umfasst wie ihre Vorgänger sechs Folgen.