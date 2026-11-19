Auch der Meister des Horrors ist nicht davor gefeit, sich zu gruseln. Tatsächlich gibt es einen Film, der selbst ihm zu viel war. Erfahrt hier, welcher Titel das vollbrachte.

Wenn Stephen King einen Horrorfilm gut findet, zählt das geradezu als Auszeichnung. Aber ist es möglich, dass selbst dem Erschaffer von Geschichten wie ES, Shining und Carrie Angst und Bange wird? Die Antwort ist: ja. Ein Film in der Geschichte des Horrors hat es geschafft, den Meister des Genres an seine Grenzen zu bringen. Dabei handelt es sich um den Found-Footage-Horrorfilm Blair Witch Project. Und auch wenn man mildernde Umstände geltend machen kann, ist es ein besonderes Lob für den Film, dass King selbst ihn abschalten musste.

Stephen King sah Blair Witch Project mit seinem Sohn, während er sich von einem Unfall erholte

Im Sommer 1999 wurde Stephen King während eines Spaziergangs angefahren. Nach dem Unfall musste er sich erholen und Schmerzmittel nehmen. In der Zeit kam sein Sohn Joe Hill zu ihm, schloss einen Fernseher an einen Videorecorder an und gemeinsam sahen sie Blair Witch Project. Über die Vorgänge berichtet unter anderem die Doku Chain Reactions. (via People ). Auch SlashFilm berichtete von den Ereignissen:

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Die Schmerzmittel könnten einer der Gründe sein, weshalb King der Hexen-Horror im Wald zu viel war. Mitten im Film musste er abbrechen.

Ich war im Krankenhaus und voll unter Medikamenten. Mein Sohn brachte die VHS von dem Film und er sagte: 'Den musst du sehen.' Mittendrin sagte ich: 'Stell ihn ab, ich ertrage es nicht.'

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In Chain Reactions erwähnt er, dass es selten für ihn ist, einen Film nicht durchstehen zu können. Gleichzeitig ist Blair Witch Project bislang der einzig bekannte Film, den King nicht durchgehalten hat. Es könnte durchaus noch weitere geben, aber zumindest dieser scheint sich ganz besonders in sein Gedächtnis gebrannt zu haben.