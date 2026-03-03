"Ein Kindheitstraum": Hoppers-Stars Martina Hill, Max Giermann & Alina Khani über Synchronarbeit, ihre liebsten Pixar-Filme und LOL

Im neuen Pixar-Film Hoppers sind Martina Hill, Max Giermann und Alina Khani in gleich mehreren Rollen zu hören. Zum Kinostart hat Moviepilot die drei Synchronsprecher:innen zum Interview getroffen.

Der neue Pixar-Film Hoppers läuft seit dem 5. März 2026 im Kino und erzählt die abgefahrene und berührende Geschichte der jungen Mabel, die sich als Biber unter Waldtiere mischt, um ihren Lebensraum vor der Zerstörung zu retten.

Dabei bekommt sie es mit den König:innen der Tiere zu tun, die in der deutschen Synchronfassung von den Switch Reloaded- und LOL-Stars Martina Hill und Max Giermann sowie Moderatorin Alina Khani in gleich mehreren Rollen gesprochen werden: Die Insekten- und Fischkönigin wird jeweils von Hill vertont, dem Vogel- und Amphibienkönig leiht Giermann seine Stimme und Khani ist als die Reptilienkönigin zu hören.

Zum Kinostart von Hoppers haben die drei der Moviepilot-Redaktion in Berlin einen Besuch abgestattet. Im Interview verraten sie, welche Pixar-Filme sie besonders geprägt haben, was sie zur Synchronarbeit hinzieht und ob sie ihr Comedy-Talent gern noch einmal bzw. zum ersten Mal in der beliebten Amazon-Show LOL: Last One Laughing unter Beweis stellen wollen.

Martina Hill, Max Giermann und Alina Khani im Moviepilot-Interview zu Hoppers

Moviepilot: Welcher ist euer liebster Pixar-Film?

Alina Khani: Also ich liebe Alles steht Kopf und Findet Nemo.

Martina Hill: Mein absoluter Favorit ist Coco.

Max Giermann: Bei mir ganz eindeutig Ratatouille und Toy Story kommt ganz, ganz knapp dahinter.

Was hat euch zu Hoppers so hingezogen, dass ihr gerne dabei sein wolltet?

Alina Khani: Bei Disney und Pixar ist es einfach ein No-Brainer, dass man das macht. Das ist ein Kindheitstraum. Ich glaube von uns allen, oder?

Martina Hill: Bevor man den Trailer gesehen hat, weiß man, da kommt qualitativ sowieso nur Tolles rüber. Das heißt, der Film wird auf jeden Fall gut. Als ich dann den Trailer gesehen habe, wusste ich noch nicht, welche Rollen ich sprechen darf. Aber es war einfach klar, ich bin dabei. Ist mir egal, was ich da mache. Ich spreche alles.

Max Giermann: Ich habe generell eine große Affinität zu Animationsfilmen. Ich wollte lange selber Animationszeichner werden. Ich liebe das einfach, auch Zeichentrick habe ich früher geliebt. Insofern ist es eine tolle Verbindung zwischen dieser Leidenschaft und eben auch dem Arbeiten mit Stimmen, was ich ja auch ganz gerne mache.

Max und Martina, ihr beide seid ja auch schon so etwas wie "alte Hasen" im Synchrongeschäft und habt das schon öfter gemacht. Was macht euch am meisten an der Arbeit Spaß?

Martina Hill: Ich liebe die Arbeit im Synchronstudio, weil es nichts mit mir zu tun hat. Ich finde es herrlich erfrischend, mal nicht im Bild zu sein. Dass es nicht um mich geht, sondern, dass ich der Figur auf der Leinwand diene und ihr Leben einhauchen darf. Da ist eine Vorgabe, die ich versuche, so gut wie möglich wiederzugeben.

Ich mag dieses diffizile, feine und detailverliebte Arbeiten mit feinen Nuancen. Ich darf hingegen komplett verschwinden und da im Jogginganzug in einer dunklen Bude stehen, auf diesen Monitor gucken und einfach mal abtauchen. Das finde ich einfach grandios.

Max Giermann: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich gar nicht als alter Hase fühle. Für mich ist es komplett Neuland und ich habe das Gefühl, dass das ein Handwerk ist, das gerade in Deutschland total gut ist. Es gibt so tolle Synchronsprecher, da habe ich auch eine große Ehrfurcht. Ich mag diese Herausforderung, sich dem zu stellen und das zu probieren. Das steht für mich eigentlich im Vordergrund. Ich fühle mich da gar nicht in einem Safe Space, wo ich denke, das ist genau mein Ding, ich weiß genau, wie es läuft.

Das ist etwas ganz anderes. Sonst spiele ich eher körperlich und brauche auch die Mimik und den gesamten Ausdruck. Und jetzt muss ich mich darauf fokussieren, dass es nur über die Stimme funktioniert. Ich mag auch, was du sagst, Martina, dass man selber eben nicht stattfindet. Das finde ich einfach eine tolle Herausforderung.

Alina, für dich war es die allererste Synchronrolle. War das aufregend und wie hast du dich darauf vorbereitet?

Alina Khani: Also ich habe erstmal ganz viel geweint vor Freude, weil das so schön war. Dann habe ich natürlich auch gefragt: “Kann ich mich vorbereiten?” Aber das kannst du nicht wirklich, du musst den Text einfach ablesen. Ich bin froh, dass ich früher viel Schauspielunterricht genommen habe, so war es nicht komplett fremd.

Aber weil ich es nicht gelernt habe, wollte ich es gut machen. Vorher habe ich mir ein paar Videos angeschaut. Letztendlich musste ich mich dann darauf verlassen, dass das schon irgendwie passt. Und [unser Synchronregisseur] Axel Malzacher hat uns wirklich sehr geholfen. Es war sehr aufregend.

Eine besondere Herausforderung war bestimmt auch, dass ihr alle gleich mehrere Rollen gesprochen habt. War das schwer, sich in verschiedene Figuren hineinzudenken?

Alina Khani: Bei mir war es nur die Veränderung der Tonlage, da ich drei Schlangen spreche. Da habe ich einfach verschiedene Tonhöhen gemacht, damit es mehrstimmig klingt.

Martina Hill: Wir haben die Rollen zum Glück nacheinander aufgezeichnet, also für mich zuerst die Insektenkönigin und dann die Fischkönigin. Dazwischen gab es einen kleinen Break. Dann musste ich ein paar Nuancen tiefer gehen und so ein bisschen versuchen, das Wasser in den Mund zu bekommen als Fischkönigin und habe es einfach ausprobiert.

Max Giermann: Aber hattest du eigentlich wirklich Wasser im Mund?

Martina Hill: Ich habe es zwischendurch mit Wasser angeboten. Und ich durfte das in dem Fall auch, was eigentlich im Synchronstudio gar nicht geht, so eine feuchte Aussprache und beim Sprechen spucken. Aber es kam ganz gut an. Also habe ich es mit und ohne probiert. Ich weiß nicht, welcher Take am Ende im Film gelandet ist.

Das war schon ein ganz schöner Switch. Aber die Zeit nimmt man sich dann einfach und der Regisseur leitet einen da durch, wenn die Gefahr besteht, dass man dazwischen rutscht. Ich habe einmal bei meinem Fisch gehört, “Ich habe das Gefühl, jetzt klang sie irgendwie wie Angela Merkel” und ich dachte, “Oh Gott” [lacht].

Max Giermann: Das ist doch immer das Schlimmste, dann hast du das im Kopf.

Martina Hill: Und dann meinte ich, “Nein, das stimmt! Jetzt, wo ihr es sagt: Der Fisch klingt nach Angela Merkel”.

Max Giermann: Es war ja zum Glück auch direkt so besetzt, dass die Rollen sehr unterschiedlich sind. Dann muss man dafür sorgen, dass die klar voneinander abgesetzt sind. Von der Stimmlage, dass man beim Gucken nicht irritiert ist. Aber da hat die Regie natürlich auch sehr gut drauf geachtet und da konnten wir uns einfach ein bisschen gehen lassen.

Orientiert man sich dann eigentlich auch an den englischen Originalstimmen? Martina, du hattest ja ein großes Vorbild mit Meryl Streep. Schaut man da, dass es einigermaßen passt?

Martina Hill: Also ich selber habe natürlich den Anspruch, so zu klingen wie sie. Aber die Regie sagt dann ganz oft, “Nein, mach dein eigenes Ding draus”. Und dann gibt die Rolle an sich schon genug Hinweise vor. Diese Leichtigkeit in so ein kleines Insekt zu bekommen, das war nicht ganz einfach, das gebe ich zu. Dann hilft mir natürlich so eine Meryl Streep im Originalton.

Aber ich soll das dann immer alles loslassen, hat die Regie gesagt, dass ich nicht in die Falle tappe, das einfach nur zu kopieren. Denn im Original wird ein anderer Wortschatz genutzt. Da gibt es andere Betonungen. Deswegen muss man das loslassen. Es geht um die Energie, die du dann irgendwie mit aufnimmst.

Alina Khani: Und es ist auch eine Kombi mit den Gesichtsausdrücken der Rolle.

Martina Hill: Genau.

Max Giermann: Man hört immer die Originalstimme zuerst, bevor man den Take spricht, deswegen hat man das automatisch ein bisschen im Ohr. Man muss dann immer eher gucken, dass man das nicht zu sehr nachmacht, wie du schon sagst, Martina. Zumindest bei mir war es so, dass, wenn im Original am Ende die Stimme hochgeht, man das dann auch so macht. Da habe ich dann schon gemerkt, dass es gewünscht ist, nicht etwas komplett Neues oder ganz anderes zu machen.

Habt ihr einen bestimmten Satz eurer Rollen, der euch besonders im Kopf geblieben ist?

Martina Hill: “Zerquetschen” [lacht].

Max Giermann: Ja, “Zerquetschen”! [lacht]

Alina Khani: Das mussten wir bestimmt 150 Mal sagen [lacht].

Eine letzte Frage: Martina und Max, unsere Leser:innen mochten euch beide auch in LOL: Last One Laughing sehr gerne. Könntet ihr euch vorstellen, in kommenden Staffeln nochmal zurückzukehren?

Martina Hill: Auf jeden Fall.

Max Giermann: Wir haben beide sehr große Vorstellungskraft.

Und Alina, du warst ja auch schon mal hinter den Kulissen dabei. Könntest du dir auch vorstellen, vor der Kamera dabei zu sein?

Alina Khani: Na sicher. Ich würde wahrscheinlich sofort rausfliegen, aber dabei sein zählt.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Hoppers läuft seit dem 5. März 2026 in den deutschen Kinos.