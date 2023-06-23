Einer der umstrittensten und härtesten Thriller erscheint restauriert in 4K: Er war 44 Jahre indiziert

In Kürze könnt ihr ein Stück Filmgeschichte erstmals in bestmöglicher Qualität schauen. Ein großer Skandalfilm, der in Deutschland lange Zeit indiziert war, erscheint in 4K.

Wenn es um die Frage nach Selbstjustiz im Kino geht, darf vor allem ein Film nicht fehlen: Ein Mann sieht rot. Der 1974 erschienenen Rache-Thriller mit Charles Bronson in der Hauptrolle sorgte zur Zeit seines Kinostarts für eine Kontroverse sondergleichen und war in Deutschland lange Zeit indiziert. Jetzt wird er erstmals in 4K-Qualität veröffentlicht.

Ein Mann sieht rot: Der Skandalfilm mit Charles Bronson kommt in 4K

Bei Ein Mann sieht rot handelt es sich um die Verfilmung des Romans Der Vigilant oder ein Mann sieht rot von Brian Garfield. Die Geschichte dreht sich um einen einfachen Mann namens Paul Kersey (Charles Bronson), der in einem Architektenbüro arbeitet und liberal eingestellt ist. Doch das soll sich schon bald ändern.

Als er eines Tages von der Arbeit heimkommt, muss er schockiert feststellen, dass seine Tochter vergewaltigt und seine Frau ermordet wurde. Obwohl sich Kersey zuvor gegen harte Bestrafungen für Kriminelle ausgesprochen hat, nimmt er jetzt das Gesetz selbst in die Hand. Was beginnt ein blutiger Rachefeldzug.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ein Mann sieht rot schauen:

Death Wish 1974 - Trailer (English)

Obwohl der von Michael Winner inszenierte Film durchaus ambivalente Momente besitzt, wurde er seinerzeit als höchst problematisch wahrgenommen. In Deutschland wurde Ein Mann sieht rot sogar indiziert. Erst 2018 wurde der Film nach 44 Jahren vom Index genommen und von der FSK neu geprüft. Jetzt ist er ab 16 Jahren freigegeben.

Dem Erfolg des Films hat die Kontroverse jedoch nicht geschadet. Im Gegenteil: Bronson kehrte von 1982 bis 1994 vier weitere Male als Paul Kersey zurück. 2018 liefert Eli Roth zudem ein Remake des ersten Films ab – und zwar mit niemand Geringerem als Bruce Willis in der Hauptrolle. Ein großer Erfolg war die Neuverfilmung allerdings nicht.

Wer den Skandalfilm-Klassiker in bestmöglicher Qualität erleben möchte, hat dank der Studiocanal Classics-Reihe nun die Gelegenheit dazu: Wie aus einer Pressemitteilung des Verleihs hervorgeht, soll Ein Mann sieht rot dort ab dem 10. Dezember in 4K UHD erscheinen.

Laut Bluray-Disc.de enthält die 4K UHD-Fassung mit zwei Blu-rays herkömmliche Zusatzmaterialen wie Trailer, Interviews und einen Audiokommentar. Der Film hat in der ungeschnittenen Version eine Länge von 93 Minuten.

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