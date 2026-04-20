„Ein Meisterwerk und eine meisterhafte Darbietung“: Matt Damon erlebte hautnah, was er für eine der besten Performances der Geschichte hält

Vor drei Jahren ist Schauspielstar Matt Damon über eine Schauspielleistung ins Schwärmen gekommen, die er persönlich miterleben durfte. Er war selbst Co-Star in dem Blockbuster von Christopher Nolan.

Mit dem gemeinsamen Kinostart von Barbie und Oppenheimer als Hype-Event Barbenheimer ist 2023 ein riesiges Phänomen entstanden. Beide Filme haben davon massiv profitiert und Christopher Nolans Epos über den Vater der Atombombe konnte fast 1 Milliarde Dollar weltweit einspielen. Zum riesigen Cast des Films zählt unter anderem Matt Damon (Elysium), der sich bei der Premiere des Films damals mehr als euphorisch über Hauptdarsteller Cillian Murphy (Peaky Blinders) äußerte.

Matt Damon wurde von Oppenheimer-Star einfach nur umgehauen

Nolans Blockbuster über J. Robert Oppenheimer wurde 2024 mit dem Oscar als Bester Film ausgezeichnet, während Murphy die Trophäe als Bester Hauptdarsteller gewann. Schon bei der Premiere des Films in Großbritannien geriet Damon, der in Oppenheimer als Lieutenant General Leslie Groves zu sehen ist, gegenüber Virgin Radio UK ins Schwärmen:

Ich halte es für eine der großartigsten schauspielerischen Leistungen aller Zeiten. Es war fantastisch, Chris und Cillian zuzusehen. Sie haben die Rolle perfekt gemeinsam aufgebaut und waren absolut synchron. Ich denke, wenn man eine so gute Performance sieht, liegt das daran, dass Regisseur und Schauspieler vollkommen aufeinander abgestimmt sind. Es war einfach ein Meisterwerk und eine meisterhafte Darbietung.

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In Nolans Film spielt Murphy J. Robert Oppenheimer: Der Physiker arbeitet im Rahmen des sogenannten Manhattan Project an der Atombombe als so noch nie dagewesener Waffe. Als Leslie Groves spielt Damon einen der Leiter, der dazu beauftragt wurde, Oppenheimer bei seiner Arbeit zu kontrollieren.

Christopher Nolans neuer Kinofilm startet in wenigen Monaten

Falls ihr Oppenheimer nachholen oder mal wieder schauen wollt, dann könnt ihr den Blockbuster bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat ist Nolans Film derzeit nirgends verfügbar.

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Der nächste Kinofilm des Regisseurs steht übrigens schon bevor und erscheint am 16. Juli mit Matt Damon in der Hauptrolle. In Die Odyssee nach dem Text von Homer spielt der Star König Odysseus, der sich nach dem Trojanischen Krieg auf die lange und beschwerliche Heimreise voller Gefahren und Abenteuer begibt.

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