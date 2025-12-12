9 Stunden Anime-Marathon gleich an Neujahr im TV: Ihr könnt einen ganzen One Piece-Arc bingen

Das neue Jahr beginnt mit einem mehrstündigen One Piece-Anime-Marathon auf ProSieben Maxx. Gezeigt wird die überarbeitete Version eines Story-Arcs.

Wer Anfang 2026 mit der Strohhutbande verbringen möchte, kann sich gleich zu Neujahr einen One Piece-Marathon auf ProSieben Maxx gönnen. Gezeigt wird die überarbeitete und geraffte Version des Fish-Man Island-Arcs, der jetzt noch 21 Episoden lang ist. Los geht es am 1. Januar um 11:10 Uhr bis 20:15 Uhr.

Wer da noch verkatert ist oder die Ausstrahlung aus anderen Gründen verpasst hat, kann die Folgen auch eine Zeit lang gratis bei Joyn streamen. Anime2You meldet außerdem, dass es am 2. Januar eine nächtliche Marathon-Wiederholung gibt, die um 00:05 Uhr startet.

One Piece-Marathon im TV: Darum geht es im Fischmenscheninsel-Arc

In der One Piece-Saga über die Fischmenscheninsel schippern die Anime-Piraten zu einer Unterwasserinsel, die von Fischmenschen und Meerjungfrauen bewohnt wird. Die Strohhüte helfen dabei, die Insel vor der Bedrohung durch die neue Fischmenschen-Piratenbande, angeführt von Hody Jones, zu schützen. Dabei erfahren wir auch einiges über die Vergangenheit von Jimbei und die verstorbene Königin Otohime. Ursprünglich handelte es sich um Episode 517 bis 574 der Anime-Serie, die Überarbeitung lief im letzten und diesem Jahr im japanischen TV.

Wer sich für die Remastered-Versionen von One Piece interessiert, sollte auch einen Blick Richtung Netflix riskieren, wo die überarbeitete Fassung der allerersten Folgen zu sehen ist, sogar mit neuer deutscher Synchro. Darüber hinaus ist dort natürlich die Live-Action-Adaption zu Hause, deren 2. Staffel im kommenden Jahr anläuft.

Die Manga-Vorlage von Eiichiro Oda hat mittlerweile über 1150 Kapitel, die Anime-Adaption kommt am Wochenende bei Folge 1153 an. Noch ist ein Ende nicht in Sicht.

Noch mehr Anime:

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.