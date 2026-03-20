Ein postapokalyptischer Simpsons-Realfilm ist in Arbeit: Es ist das spannendste Projekt, von dem ich seit Langem gehört habe

Wenn ich euch verrate, dass ein Live-Action-Endzeitfilm entwickelt wird, der sich im weitesten Sinne um Die Simpsons dreht, kommt ihr garantiert nicht darauf, was sich dahinter verbirgt.

In diesem Jahr habe ich schon von mehreren Filmen gehört, die mich dank ihrer schwindelerregenden Kreativität aufhorchen lassen. Jane Schoenbruns dritter Streich Teenage Sex and Death at Camp Miasma zum Beispiel, der wie ein queerer Meta-Slasher aussieht und schon am 7. August in die US-Kinos kommt. Im Januar wurde darüber hinaus ein Filmvorhaben in Entwicklung geschickt, dessen Vorlage mich schon seit letztem Jahr fasziniert, als ich zum ersten Mal von ihr hörte:

Vorhang auf für Mr. Burns, a Post-Electric Play, eine postapokalyptische Aufarbeitung von Die Simpsons. Und nein, das ist kein verfrühter Aprilscherz.

Die Simpsons als postapokalyptisches Endzeit-Theater – bald hoffentlich in Filmform

Die Welt ist nach einer Nuklearkatastrophe untergegangen und ein paar Überlebende versuchen sich, versammelt um ein Lagerfeuer, an den Inhalt einer klassischen Simpsons-Episode zu erinnern. Staffel 5 Folge 2 (Am Kap der Angst), um genau zu sein, in der Tingeltangel-Bob in Anspielung auf den Scorsese-Thriller Kap der Angst Jagd auf seinen jungen Erzfeind Bart macht. Sieben Jahre später haben dieselben Leute eine Theatertruppe gebildet, die sich auf die Nachstellung von Simpsons-Folgen spezialisiert hat, um ein Stück Kultur der verlorenen Zivilisation zu erhalten. Soweit man sich eben erinnern kann.

75 Jahre nach ihnen hat sich die Nacherzählung der ikonischen Cape Feare-Folge in eine epische Endzeit-Oper verwandelt. Tingeltangel-Bob ist im Laufe der mündlichen Überlieferung mit Atom-Antagonist Montgomery Burns verschmolzen und hält als personifizierte Radioaktivität als ultimative Inkarnation des Bösen her. Allein der sagenhafte Jungen-Herold Bart Simpson stellt sich ihm als gelber Hoffnungsschimmer entgegen.

Diese erstaunliche Endzeiterzählung in drei Akten ist das Theaterstück Mr. Burns, a Post-Electric Play von Anne Washburn und Komponist Michael Friedman, das seit 2012 in mehreren Versionen in den USA und UK aufgeführt wurde. Über ihren Ansatz sagte die Autorin folgendes (via Playwright Horizons ):

Ich war wirklich interessiert an der Idee, eine Fernsehserie zu nehmen und sie über die Apokalypse hinaus zu bringen um zu sehen, wie sie sich verändern würde. [...] Man wünscht sich, dass alles vertraut und tröstlich ist, genau so, wie man es in Erinnerung hat – so wie es kleinen Kindern nach einer Krise geht, so wie es jedem nach einer Krise geht. Man möchte sich einfach daran erinnern, wie die Dinge waren. Und wenn sich die Lage stabilisiert, nutzen die Menschen nach und nach Unterhaltung, um darüber zu sprechen, wo sie jetzt stehen.

Anfang dieses Jahres berichtete Playbill schließlich, dass der Musiker und Regisseur Boots Riley (Sorry to Bother You, I'm a Virgo) eine Filmversion des post-elektrischen Bühnenstücks entwickelt. Und es ist mir egal, wie viele Finger im Spiel sind: Zu welchem Gott muss ich beten, dass dieses Projekt auch wirklich realisiert wird?

Adaptionen als notwendige Perversion des Originals

Als Fan der Serie Station Eleven gibt es für mich derzeit kein anderes Projekt, das ich weniger in der Entwicklungshölle versinken sehen möchte als die Mr. Burns. In beiden Dramen werden ganz ähnliche Ideen verhandelt: Wie entwickeln sich die Geschichten, die wir uns erzählen, memetisch weiter? Welche Zutaten bleiben erhalten und welche fallen der Zeit zum Opfer? Und wie verwandeln sie sich mit fortlaufender Adaption in etwas, das nur noch wenig mit der Vorlage zu tun hat, im Kontext einer neuen Ära aber gleichermaßen Existenzberechtigung besitzt und dem Publikum auf andere Weise dient?

Vielleicht ist Mr. Burns, a Post-Electric Play nicht unbedingt etwas für Hardcore-Fans von Die Simpsons. Die langlebige Mainstream-Serie, mit der alle zumindest ein wenig vertraut sind, stellt aber das perfekte Vehikel für die Konzepte dieser kunstvollen Perversion, die ich nur zu gern in Filmform erleben würde. Immerhin habe ich schon im Rahmen einer anderen Endzeitverfilmung leidenschaftlich dafür argumentiert, man müsse weniger zimperlich bei Adaptionen vorgehen und die Vorlage Vorlage sein lassen. Bleibt nur die Frage: Was macht der neue Aufseher der endzeitlichen Simpsons-Oper aus der durch die Mangel genommenen Theaterversion der Simpsons?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aktuell gibt es noch keine weiteren Informationen zur Filmversion des Stücks. Vermutlich arbeitet Riley erst das Konzept aus, ehe man das Projekt konkreter auf die Beine zu stellen versucht. Eins steht jedoch fest: Während im Rahmen des transformativen Theaters sicherlich einiges an satirischer und juristischer Narrenfreiheit besteht, könnte eine Verfilmung von Mr. Burns, a Post-Electric Play sehr wohl das Anwaltsensemble von Disney auf den Plan rufen. Ein rechtlicher Drahtseilakt wird das allemal – zumindest, solange die kommerzgetriebene Welt noch nicht untergegangen ist.