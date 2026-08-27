Auf keinen Fall verpassen: Bei Amazon Prime versteckt sich ein unfassbar witziger und zugleich tiefsinniger Film

Wie schnell ein Besuch bei der Verwandtschaft eskalieren kann, sehen wir in dieser Komödie bei Prime Video. Trotz allen Lachens bleibt am Ende kein Auge trocken.

Wir alle kennen Verwandtschaftsbesuche. Sie starten mit der Prämisse, eine entspannte Zeit zu haben. Doch schon auf dem Weg von der Haustür zum Auto würde man sich am liebsten mit einem Tritt gegen den Kotflügel den Fuß brechen. Man kennt es. Aber wie weit ein solcher Entspannungsbesuch tatsächlich eskalieren kann, zeigt uns die Komödie Ein Schotte macht noch keinen Sommer bei Amazon Prime.

Wer hier nur verächtlich die Nase hochzieht und meint, er oder sie habe auf dem Schlachtfeld der Familienfeste schon alles gesehen, nun, euch seien nur folgende Begriffe gesagt: Walhalla, Steine als Freunde und Straußenvögel.



Darum geht’s in Ein Schotte macht noch keinen Sommer bei Amazon Prime

Endlich Ferien! Doug (David Tennant) und seine Frau Abi (Rosamund Pike) nutzen die Zeit, um mit ihren drei Kindern Großvater Gordie (Billy Connolly) in Schottland zu besuchen. Der feiert dort nämlich seinen 75. Geburtstag. Allerdings ist Gordie sehr krank und wenn es nicht sein letzter Geburtstag sein soll, darf er sich unter keinerlei Umständen aufregen. Dumm nur, dass Doug und Abi kurz vor der Scheidung stehen. Für die Familie ist klar: Gordie darf unter keinerlei Umständen davon erfahren!

Wenn da nur nicht die geschwätzigen Kinder wären. Denn auch wenn die älteste Tochter Lottie (Emilia Jones) in ihrem Notizbuch eine strenge Liste mit allen Lügen ihrer Eltern führt, ist ihr kleiner Bruder Mickey (Bobby Smalldridge) da schon etwas laissez-faire mit der Wahrheit (oder der Lüge). Kann die Illusion einer glücklichen Familie aufrechterhalten werden? Es ist doch alles zu Gordies Wohl.

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Britischer Humor at its finest: Diese Komödie lässt von Herzen lachen und aufs Wesentliche besinnen

Die Komödie von Guy Jenkin geizt nicht mit berühmten Namen: Die Rolle des Großvaters übernahm der schottische Komiker Billy Connolly. Er spielt den Gordie so hervorragend, dass er schnell unsere Herzen erobert.

David Tennant und Rosamund Pike gehören unlängst zur Crème de la Crème der Schauspielriege von Großbritannien. Den beiden namhaften Darsteller:innen gelingt der Spagat zwischen ernsthafter Ehekrise und Situationskomik meisterhaft. Wann immer sie in einem Zank erwischt werden, knipsen sie ein Alles-ist-super-Grinsen an, das nie karikativ wirkt und dennoch herzlich lachen lässt.

Guy Jenkin spielt die Welt der Erwachsenen und die Welt der Kinder ohne Zurückhaltung gegeneinander aus. Der eine oder andere fühlt sich eventuell ertappt, wenn die Erwachsenen sich über Sitzplatzordnungen und andere Kleinigkeiten aufregen und alles zum Anlass nehmen, um eine Diskussion loszutreten. Wie kann es so weit kommen?. Erwachsenwerden ist und bleibt eine Falle. “Nichts davon ist wichtig”, wie Gordie es ausdrückt. Er und die drei Kinder wissen, worauf es im Leben ankommt.

Der Film beweist: Im Lachen steckt oft mehr Wahrheit als in manchem tränennassen Drama

Komödien sind keine seichte Kost. Denn trotz der ganzen Komik sind die Probleme darin schmerzhaft. Die Ehe ist kaputt und Gordies Gesundheit auch. Humor scheut nun mal keinen Kummer, sondern lässt uns diesen überstehen. Und überdenken, was genau unsere Aufregung tatsächlich verdient. Und vielleicht lässt sich dann etwas ändern. Man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass dieser Film mit Hoffnung endet. So ein vielleicht ist eben ganz viel wert.

Ein Schotte macht noch keinen Sommer könnt ihr aktuell bei Amazon Prime im Abo streamen.