Ein Sci-Fi-Abenteuer mit Ryan Gosling, der neue Christopher Nolan-Blockbuster & mehr: Das sind die heiß erwartetsten Filme 2026

Das Kinojahr 2026 wird wieder eine Menge zu bieten haben. Vom Sci-Fi-Drama mit Ryan Gosling als Astronaut bis zum Nolan-Epos in Togas: Wir zeigen euch die meisterwarteten Filme des Jahres 2026.

Wie bereits im letzten Jahr werfen wir zum Jahresende einen Blick voraus. Genauer gesagt interessiert uns heute, welche Filme, die für 2026 angekündigt wurden, von der Moviepilot-Community am häufigsten vorgemerkt wurden. Die ersten beiden Plätze stellen dabei keine große Überraschung dar: Ryan Gosling im Sci-Fi-Abenteuer und ein neuer Christopher Nolan-Film sind natürlich ganz vorne mit dabei.

Vielleicht sind auf den hinteren Plätzen aber auch noch Titel dabei, die ihr euch unbedingt auf die Vormerk-Liste packen wollt. Here we go:

Platz 20 bis 6 der Film-Highlights 2026

Platz 5 der heiß erwartetsten Filme 2026: Return to Silent Hill

Es ist kommendes Jahr 20 Jahre her, dass mit Silent Hill eine Videospielverfilmung in die Kinos kam, die einige gar nicht so schlecht fanden. Jetzt kommt mit Return to Silent Hill von Originalregisseur Christophe Gans ein neuer Teil heraus, der die Story des gefeierten Horror-Games Silent Hill 2 adaptiert. Mit Jeremy Irvine (Gefährten) als James, der einen Brief von seiner verstorbenen Ehefrau erhält, der ihn in die verwunschene Spukstadt zurückführt.

Vormerkungen: 93

Kinostart: 5. Februar 2026

Platz 4 der heiß erwartetsten Filme 2026: Kung Fury 2

David Sandbergs Martial-Arts-Komödie Kung Fury bekommt nach elf Jahren ein mit Spannung erwartetes Sequel, für das sogar Arnold Schwarzenegger als US-Präsident und Michael Fassbender als neuer Sidekick gewonnen werden konnten. Die Handlung von Kung Fury 2 spielt 1985 in Miami, wo es gilt, den zurückgekehrten Adolf Hitler (Jorma Taccone) aka Kung Führer zu besiegen.

Vormerkungen: 96

Kinostart: TBA

Platz 3 der heiß erwartetsten Filme 2026: Masters of the Universe

Dass es neben zahlreichen Cartoons eine Live-Action-Version von He-Man gab, ist fast 40 Jahre her. Damals war Dolph Lundgren in der muskulösen Heldenrolle zu sehen, kommendes Jahr ist Nicholas Galitzine (Royal Blue) im neuen Masters of the Universe an der Reihe. Natürlich geht es auch im Fantasyfilm von Travis Knight (ParaNorman) wieder um den Kampf gegen Knochenkopf Skeletor (Jared Leto) auf dem Planeten Eternia.

Vormerkungen: 117

Kinostart: TBA

Platz 2 der heiß erwartetsten Filme 2026: Die Odyssee

Wenn Christopher Nolan (Memento, Oppenheimer) einen neuen Film dreht, ist es kein Wunder, dass viele auf den Vormerk-Button drücken. Tatsächlich erwartet uns mit Die Odyssee eines seiner bis dato ambitioniertesten Werke. Schließlich adaptiert der renommierte Regisseur damit die sagenhafte Heldenreise von Odysseus (Matt Damon) mitsamt eines riesigen Ensembles, das sich sehen lassen kann.

Vormerkungen: 134

Kinostart: 16. Juli 2026

Platz 1 der heiß erwartetsten Filme 2026: Der Astronaut - Project Hail Mary

Ryan Gosling in einem Sci-Fi-Drama von Drehbuchautor Drew Goddard (Der Marsianer) und dem Regie-Duo Christopher Miller und Phil Lord (21 Jump Street, The Lego Movie)? Das brach nicht nur einen Rekord beim Trailer-Abruf, sondern ist auch bei uns der am meisten vorgemerkte Film 2026. Die Story von Der Astronaut - Project Hail Mary dreht sich um einen Wissenschaftler, der ohne Erinnerungen an Bord eines Raumschiffs erwacht und feststellt, dass er die letzte Hoffnung der Menschheit ist.

Vormerkungen: 137

Kinostart: 19. März 2026

Im Laufe des Jahres 2026 werden sicherlich weitere Highlights dazukommen, die aktuell noch niemand auf dem Schirm hat. Einige Titel, die lose angekündigt und fleißig vorgemerkt wurden (wie der neue Highlander-Film), haben wir vorerst außen vor gelassen, da ihre Veröffentlichung 2026 mittlerweile fraglich ist.