Ein Star aus Nolans Odyssee hat geschafft, was bisher nur Heath Ledger gelang

Noch vor dem Start von Christopher Nolans nächstem Film, Die Odyssee, ist durchgesickert, dass ein Star offenbar ähnliche Höhen erreicht wie Heath Ledger als Joker in The Dark Knight.

In zwei Wochen bringt Christopher Nolan seinen heiß erwarteten Abenteuer-Blockbuster Die Odyssee ins Kino. Die Besetzung des Fantasy-Epos rund um Matt Damon, Tom Holland, Zendaya und Anne Hathaway funkelt vor mehr Stars als der Sternenhimmel. Ein Cast-Mitglied stach beim Dreh aber offenbar besonders hervor und wurde am Set mit spontanem Applaus geehrt.



Christopher Nolans Odyssee teast schauspielerische Meisterleistung der Kirke-Darstellerin

In den drei bisher erschienenen Trailern konnten wir schon viele Blicke auf die Stars in Christopher Nolans Odyssee erhaschen. Die diese Woche erschienene Vorschau enthüllte erstmals die schöne Helena. Eine wichtige Figur, die bislang größtenteils unter Verschluss gehalten wurde, ist die der Zauberin Kirke. In einer der berühmteren Stationen auf Odysseus' Heimreise verwandelt sie viele seiner Männer in Schweine. Gespielt wird sie Minority Report-Darstellerin Samantha Morton, die offenbar atemberaubend in ihrer Rolle ist.

Wie Christopher Nolans Produzentin und Ehefrau Emma Thomas im Empire Magazine (via MovieWeb ) verriet, gelang Morton sogar etwas, was seit der oscarprämierten Performance von Heath Ledger niemand mehr an einem Nolan-Set geschafft hatte:

Als sie [Samantha Morton] ihre Szene beendet hatte, erntete sie [spontan] eine Runde Applaus von der Besetzung und der Crew ... So etwas hatten wir seit Heath Ledger in The Dark Knight nicht mehr erlebt.

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Wer jetzt schon einen Blick auf Nolans zauberhafte Kirke erhaschen will, kann das mit einem Bild von Empire tun. Wie der Rest des Casts tritt sie offenbar ohne ausschweifendes Kostüm auf:

Ob Samantha Morton sich mit der Performance in ihrer besonderen Szene erkennbar von der ohnehin schon talentierten Besetzung abheben wird, könnt ihr in zwei Wochen selbst herausfinden. Bei den Oscars war sie trotz ihrer Nebendarstellerin-Nominierungen für Sweet and Lowdown (2000) und In America (2003) bislang leer ausgegangen. Noch.

Christopher Nolan erklärte zu ihrer Besetzung in Die Odyssee:

Mit Samantha Morton wollte ich schon sehr lange zusammenarbeiten. Sie war absolut diejenige, die ich für Kirke im Kopf hatte, sobald ich das Drehbuch fertiggestellt hatte und feststand, wie wir diese Figur angehen würden. Ich war begeistert, als sie zusagte.

Wann startet Die Odyssee im Kino?

Der Vorverkauf hat begonnen. 172 Minuten Sitzfleisch sollten Kinogänger:innen dann für Christopher Nolans neusten Streich mitbringen. Am Donnerstag, dem 16. Juni 2026 startet das Abenteuer Die Odyssee in den deutschen Kinos und führt Matt Damons Odysseus auf seinem schwierigen Heimweg vorbei an Zyklopen, Seemonstern und offenbar exzellenten Zauberinnen.