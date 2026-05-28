Ein Star aus The Boys wollte eigene Serie zu seiner verhassten Figur – aber das Finale hat die Idee ruiniert

Ein Hauptdarsteller in The Boys schlug den Serienchöpfern einst eine eigene Serie für seine Figur vor. Nach dem Finale mit Staffel 5 muss er sich davon aber endgültig verabschieden.

Vergangene Woche ist die letzte Folge des Amazon-Hits The Boys veröffentlicht worden. Nach dem großen Finale endet die Hauptserie und erhält keine weitere 6. Staffel, dafür aber Spin-offs, die die Welt der Supes weiterleben lassen. Für einen Star, der von Anfang an dabei war, ist es nun leider zu spät, seine Träume wahrzumachen: The Deep-Darsteller Chace Crawford wollte seinen eigenen Serien-Ableger.

Verpasste Vergebung: Chace Crawford wünschte sich ein Deep-Spin-off für The Boys

Nach dem Ende der Hauptserie The Boys geht auch das erste Spin-off Gen V nicht weiter. Dafür erhält Soldier Boy (Jensen Ackles) mit Vought Rising seine eigene Prequelserie, die schon ihren ersten Trailer vorstellte. Im Podcast Armchair Expert verriet jedoch Chace Crawford, dass auch er sich einst eine eigene Serie für The Deep ausgedacht und sogar lose gepitcht hatte. Dazu kam es für Homelanders Team-Mitglied allerdings nie. Die Idee, die er einst hatte, plauderte der Star nun trotzdem aus:

Was, wenn er ein beschissener Schauspieler ist und rausgeschmissen wird, so ein D-Promi-Schauspieler. Man sieht ihn, wie er einen schlechten Film wie Tropic Thunder dreht, aber es ist eher wie Barry … Er muss nicht komplett rehabilitiert werden, aber es würde Spaß machen, eine halbstündige Comedy-Serie daraus zu machen.

Zumindest eigene Sendungen und Bücher von Supe-Firma Vought erhielt Kevin Moskowitz innerhalb des The Boys-Universums. Auf eine "deepe" Figurenentwicklung hin zur Vergebung musste er allerdings verzichten. Als Trostpreis gab es in Staffel 5 nur einen Popcorn-Bucket mit seinem Gesicht.

(Achtung, Spoiler zum Serienende von The Boys.) Nach dem Finale ist ein The Deep-Serienableger nicht länger möglich. Denn zu den letzten getöteten Figuren, die in der Superheldensatire das Zeitliche segnen, gehörte auch The Deep aka Kevin. Er wird bei seinem Kampf mit Starlight/Annie ins Meer geschleudert, wo der Fischflüsterer mittlerweile Hausverbot hat. Mit einem Riesententakel im durchbohrten Rachen wird er wohl kein eigenes Spin-off mehr bestreiten können.

Podcast zum The Boys-Finale: War das ein gutes Ende für die Supes?

Nach 5 Staffeln endete die Superhelden-Satire und Hitserie The Boys bei Amazon Prime. Doch ist Serienschöpfer Eric Kripke ein würdiger Abschluss gelungen? Im Podcast durchleuchten wir die Stärken und Schwächen der finalen Staffel.

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Nach Staffel 5-Highlights wie der “Supernatural-Reunion” und Enttäuschungen wie dem Umgang mit dem abgesetzten Spin-off Gen V schauen wir uns das Finale im Detail an: Haben Homelander und Butcher in The Boys das Ende bekommen, was wie verdient haben?