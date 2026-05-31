Ein Star war häufiger in Star Trek zu sehen als alle anderen – 50 Episoden mehr als Patrick Stewart

In 60 Jahren Star Trek-Geschichte haben wir einige Stars häufiger zu sehen bekommen als andere – und der Spitzenreiter ist nicht Patrick Stewart, wie ihr vermutlich gerade denkt.

Nach sechs Jahrzehnten steht Star Trek am Scheideweg: Und obwohl die Zukunft des Franchise mit Absetzung der beiden neuesten Star Trek-Serien ungewiss ist, blicken wir auf 13 solide Serien zurück, in denen verschiedenste Crews miteinander das Weltall bereisten.

Eines der bekanntesten Gesichter ist dabei natürlich Captain Jean-Luc Picard, gespielt von Patrick Stewart. In allen 178 Episoden von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert führte er die Enterprise in unbekannte Welten – doch trotz seiner weiteren Auftritte in anderen Serien ist er nicht der regulärste Star vor der Kamera gewesen.

Patrick Stewarts Anzahl an Star Trek-Auftritten schafft es nur auf Platz 3

Im Ranking aller Star Trek-Auftritte von ComicBook kommt Patrick Stewart auf beeindruckende 209 Episoden: Zusätzlich zu den 178 Folgen von Das nächste Jahrhundert kommen 24 Stunden Sci-Fi-Unterhaltung in Star Trek: Picard sowie ein einzelner Auftritt in Star Trek: Deep Space Nine hinzu. Das reicht für’s Treppchen, allerdings nicht für den Gesamtsieg – der gebührt einem anderen Star.

Zunächst finden wir auf Platz 2 den Charakter, der offiziell als wichtigster Offizier der Sternenflotte betitelt wurde: Miles O'Brien, gespielt von Colm Meaney. Dieser spielte nach seinen 52 eher kleineren Auftritten in Das nächste Jahrhundert eine der Hauptrollen auf der Raumstation Deep Space Nine – und kommt damit auf ein Endergebnis von unglaublichen 229 Episoden.

Dieser Star Trek-Star toppt Patrick Stewart im Gesamtranking

Dieses Ergebnis wird von nur einem einzigen Start übertrumpft. Kein Wunder, denn dieser Charakter vereint als einziger Das nächste Jahrhundert, Deep Space Nine und Star Trek: Picard. Die Rede ist natürlich von unserem Lieblings-Klingonen Worf, in allen drei Versionen gespielt von Michael Dorn.

Zunächst erlebten wir ihn als Sicherheits-Chef der Enterprise, später als Offizier auf Deep Space Nine. Im Laufe der Folgen verfolgten wir, wie Worf sich vom grobschlächtigen Aussätzigen zu einem vielschichtigen und beliebten Crewmitglied entwickelte. Immer wieder fungierte er als Repräsentant der komplexen klingonischen Kultur – etwa durch die Beziehung zu seinem Bruder, der in Star Trek: Deep Space Nine ein tragisches Ende fand.

Worfs Ehe mit Jadzia Dax (Terry Farrell) in Deep Space Nine führte ebenfalls zu einem emotionalen Charaktermoment: Nach Farrells dramatischer Entlassung wurde der Klingone mit schmerzhaften Fragen konfrontiert und bewies mehr Facetten der klingonischen Wesenszüge als wir in allen drei Staffeln Raumschiff Enterprise zu Gesicht bekamen.

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Michael Dorn ist eng mit seiner Star Trek-Zeit verbunden

In einem Interview mit TrekCore blickte Dorn nach der Absetzung von Das nächste Jahrhundert auf die Serie zurück und fand warme Worte für seine Erfahrung:

Ich vermisse die Zusammenarbeit mit meinen Freunden und den Spaß, den wir hatten. Die Arbeit an der Serie war die schönste Zeit, die ich je am Set verbracht habe.

Dementsprechend ist wenig überraschend, dass er im Anschluss für Deep Space Nine und auch viele Jahre später für Picard wieder mit seiner Original-Crew vor der Kamera stand. Er trägt den Titel für die meisten Auftritte wohlverdient: Alle davon findet ihr bei Paramount+ im Streaming-Abo.