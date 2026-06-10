Ein Taucher wird von einem Wal verschluckt und kämpft 1 Stunde ums Überleben: Erster Trailer zum Abenteuer-Thriller Whalefall

So einen Abenteuer-Thriller habt ihr noch nie gesehen: Im ersten Teaser-Trailer zu Whalefall erstreckt sich ein packender Überlebenskampf im Bauch eines Wals.

Wer auf abenteuerliche Überlebenskämpfe wie Der Marsianer oder 127 Hours steht, sollte sich unbedingt den kommenden Abenteuer-Thriller Whalefall vormerken. Denn darin muss ein Taucher eine Stunde darum kämpfen, aus dem Bauch eines Wals zu entkommen. Wie das aussieht, zeigt jetzt der erste spannende Teaser-Trailer.

Seht hier den Teaser-Trailer zu Whalefall:

Whalefall - Teaser-Trailer (Deutsch) HD

Abenteuer-Thriller mit Josh Brolin und Austin Abrams: Darum geht es in Whalefall

In Whalefall macht sich ein junger Taucher auf die Suche nach den Überresten seines verstorbenen Vaters, die im Pazifischen Ozean verstreut liegen. Inmitten dessen wird er jedoch von einem 24 Meter langen und 60 Tonnen schweren Pottwal verschluckt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn im Bauch des Tiers bleibt ihm nur eine Stunde Zeit, bis seine Sauerstoffvorräte erschöpft sind und er es seinem Vater gleichtun muss.

Euphoria-Star Austin Abrams, der sich zuletzt auch in dem Horror-Hit Weapons – Die Stunde des Verschwindens einen Namen gemacht hat, übernimmt in dem Abenteuerfilm die Hauptrolle des jungen Tauchers. Sein Vater wird hingegen von Dune-Star Josh Brolin verkörpert, der letztes Jahr ebenfalls in Weapons zu sehen war.

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Auf dem Regiestuhl nahm Brian Duffield (No One Will Save You) Platz, der zuletzt unter anderem das Drehbuch zu dem Survival-Thriller Underwater verfasste. Als Produzent unterstützt Ron Howard (A Beautiful Mind) das Projekt, der 2015 den Moby-Dick-Vorlagenfilm Im Herzen der See inszeniert hatte. Hinter der Kamera scheinen also beste Voraussetzungen für eine gelungene Auseinandersetzung mit dem Meeressetting und einer packenden Survival-Geschichte gegeben.

Wann kommt Abenteuer-Thriller Whalefall ins Kino?

Allzu lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis der packende Abenteuer-Thriller in den deutschen Kinos eintrifft. Whalefall startet hierzulande am 15. Oktober 2026 in den Lichtspielhäusern.

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Der Film basiert auf dem Roman Whalefall – Im Wal gefangen von Daniel Kraus, der 2023 erstmals erschienen ist und bei Veröffentlichung als wissenschaftlich korrekt beworben wurde. Wie die Adaption geworden ist, erfahren wir nun bald im Kino.