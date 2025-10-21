Ein Teil des Ruhms von John Wick ist auf Keanu Reeves‘ schlechtes Gedächtnis zurückzuführen: Er konnte sich kein einziges Wort merken

Weil Keanu Reeves ein einzelnes Wort immer wieder vergaß, wurde das gesamte Franchise um John Wick umbenannt. Für den Erfinder ein klarer Glücksfall.

John Wick entwickelte sich schon mit dem ersten Teil zu einem beispielhaften Erfolg. Auch nach mehreren Fortsetzungen, einem Spin-Off und einer Miniserie freuen die Fans sich immer noch auf mehr Geschichten aus dem Franchise. Durch die Reihe wurde der Name John Wick zu einer Säule der modernen Popkultur. Nicht zuletzt verdankt das Franchise seinen Erfolg einem Fehler von Keanu Reeves selbst.

John Wick hatte ursprünglich einen anderen Titel

Drehbuchautor und John Wick-Erfinder Derek Kolstad hatte dem Film nicht den Titel John Wick gegeben. Ursprünglich sollte der Film Scorn (dt. Verachtung) heißen. Ein passender Titel, jedoch heute kaum noch vorstellbar. Der Profikiller sollte anfangs außerdem über 60 Jahre alt sein.

Mit der Beteiligung von Keanu Reeves wurde das Alter jedoch deutlich heruntergeschraubt und die Dialoge angepasst. Die größte Veränderung, die wir Reeves jedoch zu verdanken haben, ist der Titel. Anstatt den Film nämlich bei seinem eigentlichen Titel zu nennen, hat Reeves schlicht und einfach John Wick dazu gesagt. Offensichtlich konnte er sich den ursprünglichen Titel einfach nicht merken.

Wie Comic Book 2020 berichtete, waren das Studio wie auch Kolstad und Regisseur Chad Stahelski- und das zurecht. Immerhin konnte mit der Benennung nach dem Hauptcharakter ein größeres Franchise aufgebaut werden. Nicht nur der Name bleibt leichter im Gedächtnis, sondern auch die Möglichkeiten sind weitaus vielfältiger.

Der Titel Scorn hätte die Geschichten stark eingeschränkt, wenn man beim Thema bleiben wollte. Durch den Fokus auf die Figur John Wick war es jedoch möglich, dass auch andere Themen zentral werden können und sogar Spin-Offs sinnvoll erdacht werden konnten.

