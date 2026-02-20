"Ein zufriedenstellendes Ende": Regé-Jean Page lehnte 50.000 Dollar pro Folge für Bridgerton-Rückkehr ab und verließ die Netflix-Serie

Regé-Jean Page stieg als Bridgerton-Star der ersten Stunde nach Staffel 1 aus der Netflix-Serie aus – obwohl er für ein Wiedersehen bis zu einer Viertel Million US-Dollar hätte einkassieren können.

Netflix' Bridgerton wird seine 4. Staffel nächste Woche mit Teil 2 der geteilten Season abschließen. Schon in den ersten vier Folgen gelang es dem Serienhit, besser denn je als Ensemble-Serie mit mehr als nur zwei Hauptfiguren aufzutreten. Doch eine Lücke bleibt: Protagonist Regé-Jean Page verließ die Serie nach Staffel 1 – trotz hoher Summen, die er für eine Rückkehr in Staffel 2 angeboten bekam.



Bridgerton-Star Regé-Jean Page verzichtete auf 50.000 US-Dollar Gage in Staffel 2

Die Gründe, warum Regé-Jean Page Bridgerton verließ, legte der Star immer wieder deutlich dar: Er hatte sich für einen Job für eine Staffel verpflichtet und wollte danach Neues ausprobieren, um seine Karriere mit anderen Filmprojekten voranzutreiben. Variety erklärte er nach seinem Staffel 1-Durchbruch als Simon Basset, Duke of Hastings:

Simon war dieser phänomenale Antagonist für eine einzige Staffel, der geläutert werden und durch Daphne zu seinem wahren Selbst finden konnte. Ich finde, eines der mutigsten Dinge am Romantik-Genre ist es, Menschen ein zufriedenstellendes Ende zu ermöglichen.

Nach dem Prinzip, nach dem Bridgerton wie in den Buchvorlagen jede Staffel eine neue Liebesgeschichte erzählt, hätte diese Überlegung aufgehen können. Wie groß die Reaktion vieler Fans auf den Abschied von Simon sein würde, kam dann aber selbst für Serienproduzentin Shonda Rhimes als Überraschung:

Tatsächlich versuchte das Bridgerton-Team, den Simon-Darsteller in Staffel 2 für drei bis fünf Folgen zurückzuholen. Der Hollywood Reporter fand damals heraus, dass Regé-Jean Page pro Gastauftritt pro Folge 50.000 US-Dollar Gage angeboten bekommen habe. Damit hätte er sich seine Rückkehr für 150.000 bis 250.000 Dollar bezahlen lassen können. Trotzdem entschied er sich dagegen.

Entsprechend empfand so mancher Fan Simon als ständig spürbare Leerstelle in Staffel 2 von Bridgerton, zumal seine Frau Daphne dort weiter auftauchte, bevor auch sie und ihre Schauspielerin Phoebe Dynevor langsam aus der Serie herausgeschrieben wurde. Für Regé-Jean Page war es jedoch der Beginn einer neuen Ära in seiner Karriere.

Gelungener Karrierestart? Das hat Regé-Jean Page nach Bridgerton gemacht

Nach Bridgerton streckte Regé-Jean Page seine Schauspielfühler vor allem Richtung Filmrollen aus: Er spielte 2022 im Netflix-Film The Gray Man der Russo-Brüder mit und verkörperte 2023 eine der Hauptrollen im extrem unterhaltsamen Fantasy-Abenteuer Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben. Letztes Jahr war er im Kino in Steven Soderberghs Agententhriller Black Bag - Doppeltes Spiel zu sehen.

2026 können Bridgerton-Fans Regé-Jean Page außerdem erstmals wieder in einer romantischen Rolle erleben: You, Me & Italy startet am 6. August 2026 in den deutschen Kinos. Außerdem plant der Star, nach sechs Jahren Pause erstmals wieder Teil einer Serie zu werden: Er wird in einer neuen Western-Serie zu Butch Cassidy and the Sundance Kid den berühmten Gesetzlosen Butch Cassidy verkörpern. Zudem wird er für die erotische Thrillerserie Hancock Park zu Netflix zurückkehren.

Bridgerton im Podcast: Wie anders ist Staffel 4, Teil 1 bei Netflix?

Bridgerton ist eine der beliebtesten Netflix-Serien. Doch in der 4. Staffel wird das Konzept der romantischen Erzählung mehr verändert als in jeder Staffel davor. In diesem Podcast-Check stellen wir das neue Paar im Zentrum der Staffel vor und erklären, ob die Serie sich mit den Änderungen erfolgreich erneuern kann.



