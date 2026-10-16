Eine 25-teilige deutsche Reihe kommt heute mit einem weiteren brandneuen Film zurück: So düster war es noch nie

Heute Abend gibt es im ZDF einen brandneuen Film der Friesland-Reihe. Der 26. Fall wird düsterer als alle Teile zuvor.

2013 rief das ZDF die Friesland-Krimireihe ins Leben und ein Jahr später startete bereits die Ausstrahlung im TV. Seitdem werden in regelmäßigen Abständen immer wieder neue Filme veröffentlicht, mittlerweile zählt die Reihe schon sage und schreibe 25 Fälle. Heute Abend dürfen sich Fans auf einen brandneuen Film freuen, der gruseliger wird als alle zuvor.

Ist denn schon Halloween? Diese Mumie wirft im Friesland-Krimi Fragen auf

In Friesland: Der letzte Häuptling wird es besonders skurril. Im ostfriesischen Leer finden die Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) ein mumifiziertes Skelett auf einer großen Wiese und sie wittern sofort einen neuen Fall. Doch das Auftauchen der Leiche ruft nicht nur die Polizei auf den Plan. Eine Archäologin wittert einen historischen Fund, denn sie ist sich sicher: es handelt sich um einen Friesen-Häuptling. Und dann gibt es da noch den Grundstückserben, der die Weide verkaufen will und eine Projektleiterin, die für den Solarpark zuständig ist, der auf dem Grundstück entstehen soll.

Schafzüchter Tamme Renke bewirtschaftet die Weide und ist auf die Leiche gestoßen. Er selbst hat keine Erklärung für die Geschehnisse. Plötzlich wird es richtig gruselig, denn das Skelett verschwindet aus dem Bestattungsinstitut und Bestatter Wolfgang Harms wird brutal niedergeschlagen und landet selbst im Sarg. Bedrohliche Vorfälle häufen sich und Kriminalhauptkommissar Jan Bockhorst (Felix Vörtler) muss mit seinem Team schnellstmöglich den Fall lösen. Doch sie stehen ohne Antworten da, während der Geist des Friesen-Häuptlings sein Unwesen treibt.

Wann läuft der neue Fall des Friesland-Krimis?

Heute Abend, den 17. Oktober 2026, könnt ihr Friesland: Der letzte Häuptling um 20:15 Uhr im ZDF schauen. Wer lieber online schaut, der kann in der ZDF-Mediathek einschalten. Hier ist der Film bereits zum Streamen verfügbar.