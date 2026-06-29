Eine der ältesten Horror-Sagen neu verfilmt: Erster Trailer zu Werwulf von Robert Eggers

Nach Nosferatu bringt Robert Eggers einen extrem düsteren Werwolf-Horrorfilm ins Kino. Die Hauptrolle spielt Aaron Taylor-Johnson, der auch schon bei der Vampir-Begegnung dabei war.

Filme, die wie aus einer anderen Zeit wirken: Der US-amerikanische Regisseur Robert Eggers hat sich mit diesem Credo eine ganze Karriere aufgebaut. Angefangen hat alles mit The Witch, der vor elf Jahren seine Premiere gefeiert und sich daraufhin in einen der definierenden Horrorfilme der vergangenen Dekade verwandelt hat.

Es folgten der schwarz-weiße Psycho-Thriller Der Leuchtturm, das archaische Wikingerepos The Northman und zuletzt der maximal unheimliche Vampirfilm Nosferatu. Was soll da noch kommen? Ganz einfach: Eine verstörende Geschichte über einen hungrigen Wolfsmenschen, die mit jeder Menge martialischer Momente aufwartet.

Erster Horror-Trailer enthüllt: Aaron Taylor-Johnson verwandelt sich für Robert Eggers in den Werwulf

Im Januar 2025 wurde Werwulf als nächstes Projekt von Robert Eggers angekündigt. Jetzt gibt es endlich einen Trailer zur extrem grimmigen Mischung aus Fantasy und Horror, die uns in einem halben Jahr das Fürchten lehren wird. Aaron Taylor-Johnson (28 Years Later) spielt darin einen Bauern, der sich plötzlich im Angesicht des Vollmonds wiederfindet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Werwulf schauen:

Staffel 2 Trailer

Taylor-Johnson ist nicht der einzige bekannte Name im Cast. In Werwulf treten auch Lily-Rose Depp, Willem Dafoe und Ralph Ineson vor die Kamera, die ebenfalls in Nosferatu zu sehen waren. Nach dem Deutschland des 19. Jahrhunderts verschlägt es sie ins England des 13. Jahrhunderts, wo sie ein neues Grauen erwartet.

Wie bei seinen vorherigen Filmen hat Eggers seine Werwolfsgeschichte auf 35mm und altmodische Filmechniken zurückgegriffen, um einen ganz bestimmten Look zu erzielen. Mitunter wirkt sein Film, als wäre er bereits vor über 100 Jahren gedreht worden. Doch erst jetzt wurde das Filmmaterial irgendwo in einer Truhe gefunden.

Genau das ist die große Faszination von Eggers Schaffen: Seine Werke lassen längst vergangene Zeiten – und deren Mythen – mit einem unglaublichen Detailgrad lebendig werden, sodass man das Gefühl hat, man hätte es selbst erlebt. Werwulf verspricht eine äußerst gruselige und intensive Horror-Erfahrung zu werden.

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Horror-Highlight: Wann startet Werwulf im Kino?

In den USA erobert Eggers Werwulf noch vor Ende des Jahres die Leinwand. Hierzulande müssen wir uns – wie zuletzt auch bei Nosferatu – wieder ein paar Tage länger gedulden. Erst ab dem 7. Januar 2027 läuft der Film in den deutschen Kinos.