Eine der aktuell besten Sci-Fi-Serien geht mit Spin-off weiter: Der Trailer entfesselt düsteren Paranoia-Thriller im All

Die Sci-Fi-Serie For All Mankind begeistert bei Apple TV seit sieben Jahren. Jetzt wird das erfolgreiche Universum um ein Spin-off erweitert, zu dem es nun den ersten Trailer gibt.

Mit einer starken Wertung von 7,5 von 10 Punkten zählt For All Mankind bei der Moviepilot-Community zu den am besten bewerteten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre. Bei Rotten Tomatoes kommt sie auf einen beeindruckenden Score von 91 Prozent positiver Kritiken – Staffel 3 und 4 sogar auf perfekte 100 Prozent.

Nachdem es im März bereits mit der 5. Season des Serien-Hits bei Apple TV weiterging, dürfen sich Fans jetzt auf eine brandneue Geschichte aus dem Sci-Fi-Universum freuen. Denn das Spin-off Star City steht in den Startlöchern, zu dem es nun den ersten Trailer zu sehen gibt.

Schaut euch hier den Trailer zu Star City an:

Star City - S01 Trailer (Deutsch) HD

For All Mankind geht mit neuer Serie weiter: Darum geht's im Sci-Fi-Spin-off Star City

Star City wird in die Vergangenheit von For All Mankind eintauchen und hinter den entscheidenden Moment der alternativen Geschichtsinterpretation des Wettlaufs ins All blicken. Denn damals wurde nicht etwa die USA, sondern die Sowjetunion zur ersten Nation, die einen Menschen auf den Mond brachte.

Diesmal soll die Geschichte aus der Perspektive des Eisernen Vorhangs erzählt werden und das Leben der Kosmonauten, der Ingenieure und der Geheimdienstoffiziere in den Fokus rücken, die mit dem sowjetischen Raumfahrtprogramm zu tun hatten. Welche Risiken gingen sie ein, um die Menschheit voranzubringen? All das soll in Star City als treibend-paranoider Thriller erforscht werden.

Zum Cast von Star City gehören unter anderem der aus House of the Dragon bekannte Rhys Ifans sowie Anna Maxwell Martin (Motherland), Agnes O'Casey (Black Doves), Solly McLeod (House of the Dragon), Adam Nagaitis (Chernobyl), Josef Davies (Andor) und Priya Kansara (Bridgerton).

Die For All Mankind-Macher Ben Nedivi, Matt Wolpert und Ronald D. Moore fungieren bei Star City ebenfalls Schöpfer, Nedivi und Wolpert übernehmen dazu auch die Rolle der Showrunner.

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Wann kommt Sci-Fi-Serie Star City zu Apple TV?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis Star City bei Apple TV eintrifft. Die Sci-Fi-Serie wird am 29. Mai 2026 mit den ersten zwei Folgen Premiere auf dem Streamer feiern. Die restlichen sechs Episoden erscheinen danach im Wochentakt, das Staffelfinale wird ab dem 10. Juli bei Apple TV zu sehen sein.

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