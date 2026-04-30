Eine der beliebtesten deutschen Netflix-Serien geht bald weiter: Jetzt gibt's den ersten Trailer zu Staffel 2

Die erste Staffel der Romanverfilmung Achtsam morden entpuppte sich als großer deutscher Netflix-Hit. Jetzt steht Staffel 2 langsam in den Startlöchern und ihr könnt den Trailer dazu schauen.

Vorletztes Jahr ist mit Achtsam Morden die Adaption der Romanreihe von Karsten Dusse als Netflix-Serie mit Schauspielstar Tom Schilling (Oh Boy) in der Hauptrolle erschienen. Seitdem warten Fans gespannt auf neue Folgen der schwarzhumorigen Crime-Thriller-Geschichte, die mit einer Durchschnittswertung von 7,2 Punkten bei der Moviepilot-Community zu den beliebtesten deutschen Netflix-Serien zählt.

Ende Mai ist es endlich soweit und die Story rund um Schillings Protagonist geht mit Staffel 2 weiter. Mittlerweile ist auch ein Trailer zu den neuen Achtsam morden-Folgen erschienen.

Schaut hier den Trailer zu Achtsam morden Staffel 2:

Achtsam Morden - S02 Trailer (Deutsch) HD

Deutscher Netflix-Hit geht weiter: Darum geht es in Achtsam morden Staffel 2

In Staffel 1 wurde die Geschichte von Björn Diemel begonnen, der sich als Anwalt durch seinen Berufsalltag quält und als Familienvater gegenüber seiner Frau und Tochter versagt. Eines Tages nimmt er an einem Achtsamkeitsseminar teil, durch das er ganz neue Seiten an sich entdeckt. Diese bringen jedoch auch sein kriminelles Potenzial zum Vorschein, durch das Björn schließlich über Leichen geht und zu einer Art Berliner Walter White wird.

In Season 2 muss Björn nun weiterhin sein neues Doppelleben zwischen Kita-Stress und Mafia-Organisation balancieren. Während er mit seinem Coach Joschka Breitner (Peter Jordan) immer noch an sich arbeitet, entpuppt sich diesmal ausgerechnet Björns inneres Kind als größte Herausforderung.

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Wann startet die 2. Staffel Achtsam morden bei Netflix?

Fans des schwarzhumorigen Thriller-Hits müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden. Die neuen Folgen von Achtsam morden streamen auf einen Schlag ab dem 28. Mai im Netflix-Abo. Falls ihr die Serie noch gar nicht kennt, könnt ihr bis dahin noch alle acht Folgen von Staffel 1 bei dem Streamer nachholen.

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Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.