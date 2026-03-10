Eine der beliebtesten Disney-Figuren bekommt nach 73 Jahren ihre eigene Realserie: Ihr kennt sie garantiert aus eurer Kindheit

Sie ist eine der beliebtesten Disney-Heldinnen, obwohl sie keine Prinzessin ist. Jetzt bekommt sie ihre eigene Realserie bei Disney+.

Fast so bekannt wie Peter Pan selbst ist die Fee Tinkerbell, die dem Jungen im Kinderbuch von J.M. Barry sowie dem entsprechenden Zeichentrickklassiker aus dem Hause Disney zur Seite steht. Jetzt wird Tinkerbell zum Star ihrer ganz eigenen Serie – und zwar auf Disney+. Fans warten tatsächlich schon ewig auf das Projekt: 2015 wurde Tinkerbells eigene Geschichte erstmals angekündigt.

Tinkerbell bekommt eine eigene Realserie bei Disney+: Fantasy-Heldin schafft den Sprung nach 73 Jahren

Wie Deadline exklusiv berichtet, wird aktuell an der Serie Tink gearbeitet, die Tinkerbells Geschichte als Live-Action-Adaption erzählen soll. Die Fee war im Jahr 1953 im Disney-Klassiker Peter Pan auf der großen Leinwand zu sehen und tauchte seitdem in zahlreichen Filmen und Serien des Studios auf. Darunter waren etwa die Zeichentrick-Fortsetzungen Tinkerbell aus dem Jahr 2008 sowie TinkerBell - Die Suche nach dem verlorenen Schatz aus dem Jahr 2009.

Jetzt soll sie erstmals ihre ganz eigene Geschichte als Disney-Realverfilmung bekommen. Bereits 2015 wurde ein Projekt um Tinkerbell angekündigt, damals sollte es jedoch noch eine Live-Action-Adaption als Kinofilm werden, in der Reese Witherspoon die Hauptrolle der Fee übernimmt. Aus dem Vorhaben wurde jedoch nichts, nachdem Disney-Präsident Gary Marsh im Jahr 2021 das Studio verließ.

Jetzt wird das Projekt in Serienform wieder aufgenommen. Ob Witherspoon weiterhin für die Rolle von Tinkerbell vorgesehen ist, darf jedoch stark bezweifelt werden. Wahrscheinlicher ist, dass ein frisches Gesicht für den Posten gecastet wird. Nähere Informationen zur Besetzung wurden aber noch nicht bekanntgegeben. Ebenso stehen genauere Details zum Inhalt der Serie noch aus.

Wann kommt die Fantasyserie Tink zu Disney+?

Bisher müssen wir uns noch auf ein offizielles Startdatum für die Fantasyserie bei Disney+ gedulden. Wenn das Projekt ab sofort mit schnellen Schritten voranschreitet, dürfen wir damit womöglich ab Ende 2027 beim Streamer rechnen.

Hinter Tink stehen Liz Heldens und Bridget Carpenter als Drehbuchautorinnen und ausführende Produzentinnen. Die beiden haben zuvor gemeinsam an der Serie Friday Night Lights gearbeitet. Heldens ist darüber hinaus für Serien wie The Dropout und The Orville bekannt, während Carpenter unter anderem an Westworld und Only Murders in the Building mitwirkte.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.

