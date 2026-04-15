Eine der beliebtesten Fantasy-Serien der letzten Jahre endet mit 90-Minuten-Special: Erster Trailer zum Finale ist da

Drei Jahre mussten Fantasy-Fans auf die 3. Staffel von Good Omens warten. Jetzt kündigt sich das Finale mit einem ersten langen Trailer an. Zum Abschluss gibt es aber nur noch eine Episode.

Als Good Omens im Mai 2019 bei dem Streaming-Dienst Amazon Prime an den Start ging, eroberte die in Zusammenarbeit mit der BBC entstandene Fantasy-Serie sofort die Herzen der Fans, die bereits die Romanvorlage von Terry Pratchett und Neil Gaiman verschlungen haben. Doch jetzt kündigt sich das Ende der Geschichte an.

Die 3. Staffel von Good Omens wird die letzte sein, wobei wir es eigentlich gar nicht mit einer vollständigen Staffel zu tun haben. Obwohl Amazon Prime die Fortsetzung so labelt, erwartet uns nur noch eine abschießende Episode in Überlänge: Konkret verbleiben uns 90 Minuten mit Dämon Crowley und Engel Aziraphale.

Good Omens Staffel 3: Trailer zum Finale der Fantasy-Serie mit David Tennant und Michael Sheen

Im Februar wurde der erste Teaser-Trailer zum Finale von Good Omens veröffentlicht. Jetzt folgt ein ausführlicher Einblick in Form eines langen Trailers, der uns auf die emotionale Abschiedsfolge vorbereitet. David Tennant und Michael Sheen kehren in ihren vertrauten Rollen zurück, um über das Schicksal der Welt zu entscheiden.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Good Omens - S03 Trailer (English) HD

In der offiziellen Synopse zum Finale heißt es:

Das Ende der Welt steht bevor, was bedeutet, dass ein pedantischer Engel und ein zügelloser Dämon, die das Leben auf der Erde über alles lieben, gezwungen sind, ein ungewöhnliches Bündnis einzugehen, um den Weltuntergang zu verhindern.

Der große Konflikt gestaltet sich wie folgt:

Doch sie haben den Antichristen aus den Augen verloren – einen elfjährigen Jungen, der nicht ahnt, dass er das Ende der Welt herbeiführen soll. So müssen sie sich auf eine abenteuerliche Suche begeben, um ihn zu finden und die Welt zu retten, bevor es zu spät ist.

Vorlagenautor Gaiman fungierte bei der Serie als kreativer Kopf. Er war Serienschöpfer, Showrunner und Produzent. Als gegen ihn Vorwürfe sexuellen Missbrauchs erhoben wurden, entschieden sich Amazon und die BBC dazu, die Serie ohne seine Beteiligung mit einer verkürzten 3. Staffel zu beenden, wie Deadline 2024 berichtete.

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Wann erscheint das Good Omens-Finale bei Amazon Prime?

Fast genau sieben Jahre nach dem Start der Serie geht Good Omens bei Amazon Prime zu Ende. Ab dem 13. Mai 2026 könnt ihr die Abschiedsvorstellung im Abo streamen. Neben Tennant und Sheen kehren Doon Mackichan (Michael), Gloria Obianyo (Uriel), Liz Carr (Saraqael), Paul Chahidi (Sandalphon), Quelin Sepulveda (Muriel) und Derek Jacobi (Metatron) zurück. Neu im Cast ist Bilal Hasna, der Jesus spielt.

