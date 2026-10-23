Eine der beliebtesten Netflix-Serien erobert die Charts – Staffel 3 ist wieder eine echte Steigerung

Nobody Wants This wartet mit zwei unfassbar sympathischen Stars auf. Kein Wunder, dass die beliebte Netflix-Serie auch in Staffel 3 wieder die Kritik verzaubert.

Kristen Bell und Adam Brody sind dank Veronica Mars und O.C., California zwei Millennial-Ikonen. Einer romantischen Komödie mit den beiden waren Aufrufe in Millionenhöhe also garantiert. Dass die Netflix-Serie Nobody Wants This nicht nur die Herzen seines Publikums erwärmt, sondern auch die Kritik verzückt, war beim Start der 1. Staffel im Jahr 2024 ein willkommener Bonus.

Seitdem wird die Serie mit einer Regelmäßigkeit produziert, die wir im Streaming-Geschäft kaum noch gewohnt sind. Jedes Jahr im Herbst gibt es zehn neue Folgen, die an verregneten Wochenenden für gute Laune sorgen sollen. So auch dieses Jahr. Gestern ist die Serie mit Staffel 3 zurückgekehrt und hat sich sofort in den vorderen Plätzen der Serien-Charts bei Netflix platziert.

Adam Brody und Kristen Bell trotzen der Thriller-Konkurrenz bei Netflix

Erzählt wird in Nobody Wants This von einem liebenswerten Culture Clash, der auch im Meer der aktuell dominierenden Netflix-Thriller, darunter Below und Die Falle, sein Publikum findet. Adam Brody spielt den Rabbi Noah, der in der ersten Staffel die atheistische Beziehungs-Podcasterin Joanne (Kristen Bell) kennenlernt.

Staffel 1 und 2 erkundeten, wie Noah seine religiösen Verpflichtungen mit der aufkeimenden Beziehung balanciert, während Joanne damit hadert, ob sie den jüdischen Glauben annehmen soll. All das geschah im Mantel einer überraschend tiefsinnigen RomCom, was auch die Moviepilot-Community belohnt. Bei uns liegt die Durchschnittswertung der Serie nämlich bei einer ziemlich guten 7,2 von 10. Das schürt genug Vertrauen, um die Serie wieder auf Platz 3 der Charts zu heben.

Die aktuellen Netflix-Serien-Charts (Stand: 23.10.2026):

Staffel 3 ist für Nobody Wants This wieder eine Steigerung

Es ist bei weitem nicht so, dass Staffel 2 von Nobody Wants This bei der Kritik durchgefallen wäre. Bei den gängigen Aggregatoren gab es immer noch gute 64 von 100 Punkten (Metacritic ) oder 80 Prozent (Rotten Tomatoes ). Allerdings litt die Season unter einem Grundproblem vieler romantischer Komödien: Was tun, wenn die Will-They-Won't-They-Spannung aufgelöst und das Paar zusammengekommen ist? Viele Geschichten dieser Art schaffen konstruierte Konflikte, um das Paar wieder auseinanderzubringen und davor war Staffel 2 der Serie von Erin Foster auch nicht gefeit.

In den neuen Folgen gibt sich die Serie, was die Beziehung von Joanne und Noah betrifft, eher dem Kuschelambiente hin, das entsteht, wenn zwei liebenswürdige Menschen zusammenziehen und leidlich relevante Marotten aneinander entdecken. Konfliktreicher ist da die Geschichte um ihre beiden Geschwister: Noahs Bruder Sasha (Timothy Simons) und Joannes Schwester Morgan (Justine Lupe).

Wer an der Beziehung von Sasha und seiner Ehefrau Esther hängt, schaut wohl in die Röhre. In der 4-Sterne-Kritik von Jack Seale im Guardian werden Sasha und Morgan nämlich als Highlights der neuen Staffel hervorgehoben:

In der dritten Staffel trennen sich Sasha und Esther schließlich, wodurch mehr Raum dafür entsteht, dass sich seine behutsame Bindung zu Morgan zu einer wirklich knisternden Geschichte entwickelt. Auf einmal dreht sich uns der Kopf und unser Herz fängt wieder an zu klopfen. Sie mag fest verwurzelt sein, doch Nobody Wants This weiß genau, wie sie uns immer wieder aufs Neue für sich gewinnt.

Hope Sloop lobt Staffel 3 bei Decider sogar als die bis dato beste der Serie:

Tatsächlich ist ein absolutes Highlight der dritten Staffel ausgerechnet eine Beinahe-Solofolge, die von [Sasha und Morgan] getragen wird. Sie machen deutlich, dass Noah und Joanne zwar das Hauptaugenmerk der Serie bilden, Nobody Wants This jedoch gerade wegen seiner Nebendarstellenden eine unvergleichliche Serie ist.

Ganz so überschwänglich ist das Gros der bisher erschienenen Kritiken zwar nicht, mit 75 Punkten bei Metacritic und 87 Prozent bei Rotten Tomatoes liegt die neue Staffel aber bislang über den Werten des Vorgängers.

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Auch Staffel 3 besteht wieder aus zehn Episoden. Ob es eine 4. Season geben wird, hat Netflix noch nicht bekanntgegeben. Es müssen noch ein paar Tage und Aufrufzahlen ins Land gehen, bevor wir erfahren, ob die Geschichte von Joanne und Noah weitererzählt wird.

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