Eine der besten Abenteuerreihen wird nach 18 Jahren fortgesetzt und bringt jetzt tatsächlich alle 3 Original-Stars zurück

Eine der beliebtesten Abenteuerrihen wird nach langer Pause endlich fortgesetzt. Die Handlung ist noch streng geheim, doch es gibt einige Hinweise darauf, wohin die nächste Reise gehen wird.

Nach Brendan Frasers Comeback 2022 dauerte es nicht lange, bis Gespräche über eine Wiederbelebung der beliebten Die Mumie-Reihe die Runde machten. 18 Jahre nach dem dritten Teil gibt es mehr und mehr Details zu der heiß erwarteten Fortsetzung Die Mumie 4.

Dass sowohl Fraser als auch Co-Star Rachel Weisz ans Set zurückkehren werden, war bereits bekannt. Nun meldete das Branchenmagazin der Hollywood Reporter , dass John Hannah das chaotische Trio aus dem Original komplettieren wird.

Die Mumie 4 bringt alle drei Hauptdarsteller:innen zurück

Bereits 1999 startete mit Die Mumie eine Reihe, die mit ihrer Mischung aus Abenteuer, Humor und Horror eine große Fangemeinde an sich fesselte. Wichtig dafür waren vor allem die liebenswerten Figuren. Neben dem Abenteurer Rick O'Connell (Fraser) und der mutigen Ägyptologin Evelyn (Weisz) ist auch ihr zwielichtiger Bruder und Gelegenheitsdieb Jonathan Teil des Trios.

Anders als Weisz, die in Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers von Maria Bello ersetzt wurde, spielte Hannah in allen drei Teilen ihren moralisch fragwürdigen, aber überaus lustigen Bruder. Damit sind nach 25 Jahren erstmals alle drei Hauptdarsteller:innen vereint.

Hinter der Kamera gibt es jedoch Neuerungen. Stephen Sommers der bei den ersten beiden Filmen Regie führte, wird nicht zurückkehren. Stattdessen wird das Filmemacher-Kollektiv Radio Silence die Inszenierung übernehmen. Dahinter stehen Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, die mit Scream VI und Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot bereits zeigten, wie gut sie Humor und Horror vereinen können.

Abenteuer-Rückkehr: Wann startet die Mumie 4 im Kino?

Auch Drehbuchautor David Coggeshall (The Family Plan) kann sowohl gruselige als auch komödiantische Filme schreiben. Worum es in Die Mumie 4 gehen wird, ist noch nicht bekannt. Fraser teaserte bereits an, dass im neuen Film seine Idee umgesetzt werden würde, die er bereits für den 3. Teil geplant hatte. Mit dem Settingwechsel nach China war diese allerdings nicht mehr möglich.

Das lässt hoffen, dass das neue Abenteuer wieder in Ägypten spielen wird. Darauf schließen auch die Drehorte London und Marokko, die ein Insider verraten haben soll. Auch Radio Silence deuteten im Interview an, dass sie den dritten Teil der Reihe unbeachtet lassen werden.

Sollte die Mumie 4 in Ägypten spielen, könnten damit auch Oded Fehr als mysteriöser Medjai-Kämpfer und Arnold Vosloo als namensgebende Mumie zurückkehren. Ob dem so sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen im Herbst beginnen, der US-Kinostart für Die Mumie 4 ist für den 19. Mai 2028 geplant.