Eine der besten Abenteuerserien der letzten Jahre kehrt zurück: Samurai-Epos hat wichtigen Meilenstein erreicht und wird jetzt noch größer

Mit unglaublichen 18 Emmy-Auszeichnungen hält die historische Dramaserie Shogun den Rekord für die meisten Awards in einem Jahr in der Geschichte des bedeutenden TV-Preises. Schon lange steht fest, dass sich Fans auch auf eine 2. Staffel des epischen Hits freuen dürfen. Jetzt wurden fünf neue Cast-Mitglieder für die kommenden Folgen verkündet.
Shogun Staffel 2-Cast wächst mit fünf neuen Namen
Wie Deadline berichtet, wurden jetzt folgende Stars für Staffel 2 von Shogun gecastet:
- Newcomer Risei Kukihara
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Ryô Satô (Silence)
- Seishiro Nishida (Amanogawa),
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Mantarô Koichi (Radiance)
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Takashi Yamaguchi (Letters from Iwo Jima)
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Zur Besetzung von Shogun Staffel 2 zählen außerdem wie aus der ersten Season gewohnt Stars wie Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Fumi Nikaidô, Ren Meguro und Asami Mizukawa.
Laut Hollywood North Buzz haben die Dreharbeiten von Shogun Staffel 2 am 28. Januar 2026 in Kanada begonnen. Die Produktion soll noch bis Anfang September andauern. Season 2 soll inhaltlich zehn Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers spielen.
Wann startet Shogun Staffel 2?
Da die aktuellen Dreharbeiten für die neuen Folgen der Serie noch etwas länger Zeit in Anspruch nehmen sollen, wird Shogun Staffel 2 frühestens kommendes Jahr starten. Wir rechnen ab Mitte 2027 mit dem Release.
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