Eine der besten Abenteuerserien der letzten Jahre kehrt zurück: Samurai-Epos hat wichtigen Meilenstein erreicht und wird jetzt noch größer

Der Cast der dramatischen Abenteuerserie Shogun wurde soeben um fünf neue Namen erweitert. Währenddessen hat die Produktion von Staffel 2 bereits begonnen.

Mit unglaublichen 18 Emmy-Auszeichnungen hält die historische Dramaserie Shogun den Rekord für die meisten Awards in einem Jahr in der Geschichte des bedeutenden TV-Preises. Schon lange steht fest, dass sich Fans auch auf eine 2. Staffel des epischen Hits freuen dürfen. Jetzt wurden fünf neue Cast-Mitglieder für die kommenden Folgen verkündet.

Shogun Staffel 2-Cast wächst mit fünf neuen Namen

Wie Deadline berichtet, wurden jetzt folgende Stars für Staffel 2 von Shogun gecastet:

Newcomer Risei Kukihara



Ryô Satô (Silence)



Seishiro Nishida (Amanogawa),



Mantarô Koichi (Radiance)



Takashi Yamaguchi (Letters from Iwo Jima)



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Hier seht ihr diein der Reihenfolge, wie wir sie aufgelistet haben:

Zur Besetzung von Shogun Staffel 2 zählen außerdem wie aus der ersten Season gewohnt Stars wie Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Fumi Nikaidô, Ren Meguro und Asami Mizukawa.

Laut Hollywood North Buzz haben die Dreharbeiten von Shogun Staffel 2 am 28. Januar 2026 in Kanada begonnen. Die Produktion soll noch bis Anfang September andauern. Season 2 soll inhaltlich zehn Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers spielen.

Wann startet Shogun Staffel 2?

Da die aktuellen Dreharbeiten für die neuen Folgen der Serie noch etwas länger Zeit in Anspruch nehmen sollen, wird Shogun Staffel 2 frühestens kommendes Jahr starten. Wir rechnen ab Mitte 2027 mit dem Release.

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Die 1. Staffel von Shogun erzählt die epische Geschichte des englischen Navigators John Blackthorne (Cosmo Jarvis). Dieser wird im Jahre 1600 nach Japan entsandt, um dort wirtschaftliche und militärischen Allianzen zu knüpfen. Nachdem er an der Küste Japans Schiffbruch erleidet, gerät Blackthorne in Gefangenschaft eines Feudalherren. Langsam steigt er in der Gunst der Japaner auf und wird sogar zu einem Vertrauten des mächtigen Daimyos Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada).

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.