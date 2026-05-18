Eine der besten deutschen Serien versteckt sich im kostenlosen Stream: Sie geht nur 5 Stunden und fesselt ab der ersten Minute

Diese Miniserie erzählt, wie das Aufwachsen in den 00er-Jahren eine Generation geprägt hat. Die temporeiche Inszenierung und der überzeugende Cast lassen dabei keine Langeweile aufkommen.

Die Miniserie Chabos bietet nicht nur für Millennials beste Unterhaltung. Mit großen Emotionen, viel Humor und einem genialen Soundtrack entführen die Regisseure und Drehbuchautoren Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch in die Jugend der 00er-Jahre.

Auch bei Moviepilot landet die Serie mit einer Wertung von 7,8 von 10 Punkten unter den 20 besten Dramen und Komödien aus Deutschland. Alle acht Folgen von Chabos könnt ihr in der ZDF-Mediathek kostenlos streamen.

Miniserien-Tipp im Stream: Chaos entführt in die 2000er

In Chabos findet Peppi (Johannes Kienast) zufällig heraus, dass ein ehemaliges Klassentreffen stattfindet, doch der Mittdreißiger wurde nicht eingeladen. Mit verletztem Ego reist er zurück in seine Heimatstadt Duisburg, um herauszufinden, wer ihn von der Einladungsliste gestrichen hat.

Tatsächlich gibt es einige, die einen Grund dazu hatten, denn im Sommer 2006 trat der Download einer Raubkopie eine Verkettung von Ereignissen los, deren Konsequenzen auch 20 Jahre später noch spürbar sind.

Chabos spielt mit ungeschönter Nostalgie der Millennials

Chabos handelt von einer Jugend mit ICQ statt Social Media und illegalen Raubkopien statt Streaming-Abos. Was der Download von Saw II für Folgen hat, erzählt die Serie mit dynamischen Schnitten und einem grandiosen Soundtrack, der das ganze Potpourri der 00er-Charts Revue passieren lässt. Auch popkulturell lässt die Serie von DSDS bis Domian nichts aus, wodurch die Handlung zwar teilweise gekünstelt wirkt, dafür aber viele Erinnerungen weckt.

Wer selbst seine Jugend in dem Jahrzehnt erlebte, wird hier viele Details wiedererkennen. Wie die zusammengewürfelten Kinderzimmer, die jeder Instagram-Ästhetik fernbleiben. Genau mit diesem Gefühl von Nostalgie spielt Chabos und mit der Glorifizierung der eigenen Jugend, in der früher alles besser war. Aber war sie das wirklich?

Denn der ungeschönte, humorvolle Blick richtet sich auch auf die fragwürdigen Momente einer Generation. Mit der Durchbrechung der vierten Wand versucht Peppi immer wieder, die Vergangenheit einzuordnen und sich von seinem eigenen Handeln zu distanzieren. "So war das eben früher, aber hat es uns geschadet?", fragt er direkt in die Kamera. Eine klare Antwort darauf bleibt Chabos schuldig und gibt sie damit an die Zuschauenden weiter.

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Die Miniserie erzählt von Freundschaft und Männlichkeitsbildern

In den durchschnittlich 36 Minuten langen Folgen gibt es keinen Leerlauf. Die temporeiche Erzählung wechselt mühelos zwischen Vergangenheit und Gegenwart und fängt mit einer stark unterscheidbaren Inszenierung den jeweiligen Zeitgeist bildlich ein.

Doch Chabos kann weit mehr, als nur in Erinnerung zu schwelgen. Mit den emotionalen Tönen trifft die Serie ins Herz. Insbesondere wenn sich das Jugend- und Erwachsenen-Ich von Peppi gegenüberstehen und einen Dialog liefern, der die ganze Ratlosigkeit des Erwachsenwerdens, aber auch des -seins zeigt.

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In beiden Zeitebenen lässt der hervorragende Cast hinter der Coolness eine große Verletzlichkeit durchschimmern. Sie zeigt die Hilflosigkeit in einer Freundschaft, die der Lebensmittelpunkt ist, in der aber über echte Gefühle nie gesprochen wird. Das daraus entstehende Männlichkeitsbild hinterfragt Chabos kritisch, aber nie plakativ. Gerade die Momente des Schweigens sprechen hier am lautesten und hallen lange nach.