Eine der besten Fantasy-Reihen aller Zeiten geht in 5 Tagen weiter

Diese Serie ist kein nachgelagerter Zusatz, sondern eine direkte Fortsetzung der Original-Schöpfer: Kommende Woche startet Avatar: Die sieben Häfen und besticht schon im Trailer mit atemberaubenden Bildern.

Mit Avatar - Der Herr der Elemente traten die Schöpfer Bryan Konietzko und Michael Dante DiMartino vor bereits 26 Jahren ein wundervolles Fantasy-Franchise los. Erst als Kinderunterhaltung abgetan, entwickelten sich die 3 Staffeln zum Kulthit, die alle Altersklassen berühren. Mit Die Legende von Korra wurde das Universum 2012 erweitert. Jetzt steht Avatar: Die sieben Häfen in den Startlöchern und für Fantasy-Fans gibt es jede Menge Gründe zur Vorfreude.

Avatar: Die sieben Häfen erzählt die Geschichte 255 Jahre in der Zukunft weiter

Im Gegensatz zur Mutterserie endete Korras Abenteuer nicht mit einem klaren Triumph. Sie erschuf – aus Versehen – ein Geisterportal in der Hauptmetropole Republikstadt, dem zentralen Handlungsort der Serie. Wie Geister und Menschen koexistieren sollen, wird nicht geklärt. Zudem stand das Erdkönigreich vor dem Chaos. Bis heute sind viele Fans unzufrieden mit den Fragen, die das Finale aufwarf.

Avatar: Die sieben Häfen wird das garantiert ändern, denn Korra spielt auch hier eine wichtige Rolle. Korra ist 255 Jahre später noch immer der letzte Avatar, den es je gegeben hat und ein Großteil der Menschheit verteufelt sie. Korra habe die Welt in den Abgrund gestürzt. Wir werden also garantiert noch mehr darüber erfahren, was zu Korras Lebzeiten genau geschah.

In der neuen Serie spielen die Zwillinge Pavi und Nisha die Hauptrolle. Die 9-jährige Erdbändigerin Pavi wird als neuer Avatar offenbart und muss gemeinsam mit ihrer neu gefundenen Zwillingsschwester Nisha in einer postapokalyptischen Welt zurechtkommen. Es existieren nur noch die titelgebenden sieben Häfen – sieben letzte, isolierte Zufluchtsorte. Und alle geben den Avatar die Schuld an der Katastrophe.

Die Avatar-Reihe ist ein Muss für Fantasy-Fans

Sowohl Avatar- als auch Fantasyfans im Generellen sollten einen Blick auf die neue Serie werfen. Abgesehen davon, dass die Originalschöpfer ihre Geschichte weitererzählen, sieht die neue Serie anders und einzigartig aus. Sie orientiert sich vom Look her unter anderem an dem visionären Künstler Mœbius und an Animes der 90er Jahre. Die sieben Häfen fügt dem Franchise mit dem postapokalyptischen Setting außerdem etwas ganz Neues hinzu.

Ihr habt noch keine einzige Folge der Avatar-Reihe gesehen? Dann lasst euch von uns überzeugen, denn es lohnt sich. Die Moviepilot-Redaktion wählte Avatar: Der Herr der Elemente auf Platz 6 der besten Fantasyserien des Jahrtausends (!) und Fantasy-Expertin Esther Stroh schrieb:

Keine Kinderserie war im Fantasy-Bereich so einflussreich wie Avatar. In einer Welt, in der "Bändiger" jeweils die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft kontrollieren können, musst der Junge Aang seiner Berufung als Avatar gerecht werden, und alle vier Fertigkeiten erlernen, um die tyrannische Feuernation zu besiegen. Mit starken Freundschaften, knuddeligen Tier-Sidekicks und ambivalenten Bösewichten erblühte hier eine epische Saga, die sich als US-Produktion asiatisch inspirieren ließ.

Welcher Streaming-Dienst hat welche Avatar-Serie und wann startet Die sieben Häfen?

Mit einer 8,3 von 10 kann die Serie außerdem einevorweisen. Die Avatar-Saga ist als Kinderserie gestartet, aber die Themen, mit denen sich Aang auseinandersetzen muss, gehen sehr tief. Ähnlich wie bei anderen gefeierten FSK 6-Serien wie Steven Universe oder Adventure Time hat der junge Protagonist eine scheinbar unmöglich große Last auf den Schultern. Gemeinsam mit Verbündeten findet er aber einen Weg, nicht zu verrohen, sondern der Menschheit tatsächlich zu helfen.

Hier findet ihr eine vollständige Auflistung, welche Streaming-Dienste welche Serien und Filme der Avatar-Reihe vorzuweisen haben:

Avatar: Der Herr der Elemente: WOW, Netflix, Paramount+, RTL+

WOW, Netflix, Paramount+, RTL+ Die Legende von Korra: WOW, Paramount+

WOW, Paramount+ Der 2026 erschienene Film Avatar Aang: Der Herr der Elemente: Paramount+

Paramount+ Avatar: Die sieben Häfen: Paramount+

Die neue Serie Avatar: Die sieben Häfen startet am 9. Oktober 2026 mit den ersten drei Episoden bei Paramount+. Die darauffolgenden drei Wochen werden jeweils freitags mehrere Folgen veröffentlicht:

9. Oktober: Folge 1-3

16. Oktober: Folge 4-6

23. Oktober: Folge 7-9

30. Oktober: Folge 10-13

Es lohnt sich sicherlich sowohl für Neulinge, die neue Serie als Anlass zu nehmen, in das Franchise einzusteigen, als auch für langjährige Fans, einen Blick zu riskieren.