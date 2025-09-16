Eine der besten Fantasy-Serien überhaupt kommt zurück: Jetzt gibt es die ersten Bilder vom Set

Vor über 22 Jahren wurde die letzte Folge der Kultserie Buffy - Im Bann der Dämonen ausgestrahlt. Die langerwartete Neuauflage ist bereits im vollen Gange, wie erste Set-Bilder zeigen.

Es ist eine gute Zeit, um Fan von Vampirfilmen zu sein. Nachdem sich Blood & Sinners und Nosferatu - Der Untote dieses Jahr als absolute Kassenschlager entpuppt hatten, steht mit Dracula - Die Auferstehung bereits der nächste Streifen über die Blutsauger kurz bevor. Doch nicht nur in der Film-, sondern auch in der Serienwelt kehren legendäre Figuren zurück ins Bühnenlicht. Fans dürfen sich über Bewegung bei der Rückkehr von Dämonen- und Vampirjägerin Buffy Summers freuen.

Fantasy-Vorfreude: Erste Set-Bilder von der Buffy-Neuauflage sind da

Über die Jahre hinweg konnte sich die Serie Buffy - Im Bann der Dämonen einen absoluten Kultstatus erarbeiten. In sieben Staffeln mit insgesamt 144 Folgen ging Sarah Michelle Gellar als Buffy auf die Jagd nach finsteren Gestalten. Es wird bereits lange über eine Neuauflage der Serie gesprochen, doch nun scheint das Projekt so richtig Fahrt aufzunehmen.

Ein erstes Bild vom Set teilte Gellar mit den Worten: "Da ich über die letzten drei Wochen sehr wenig zu berichten kann, hier ist ein klitzekleiner Einblick."

Für das Buffy-Reboot tritt Sarah Michelle Gellar wieder persönlich vor die Kamera. Der Pilot wird von niemand Geringerem als Chloé Zhao inszeniert, die neben ihr auf dem Set-Bild zu sehen ist. Neben Gellar wird auch ein Star aus dem Star Wars-Universum in der Neuauflage der Serie zu sehen sein.

Ein weiteres Projekt abseits der Buffy-Neuauflage inszenierte die Nomadland- und Eternals-Regisseurin Chloé Zhao mit dem Historiendrama Hamnet. Der Film gewann vergangene Woche den Peoples Choice Award auf dem Toronto International Film Festival.

Wann und wo kann man die Buffy-Neuauflage sehen?

Wann und wo genau die Neuauflage von Buffy - Im Bann der Dämonen zu sehen sein wird, ist im Moment noch unklar. Da die Serie aber in den USA bei Hulu startet, ist Disney+ ein wahrscheinlicher Kandidat für die Streaming-Heimat. Vor der zweiten Jahreshälfte von 2026 sollte man aber nicht mit einem Start rechnen.