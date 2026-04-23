Eine der besten Fantasyserien des Jahrtausends wird endlich fortgesetzt: Neuer Trailer zu Staffel 3, die einen Vampir zum Rockstar macht

Sie gilt als eine der besten Fantasyserien der letzten 26 Jahre, aber immer noch kennen sie viel zu wenige: Interview with the Vampire Staffel 3 hat jetzt einen neuen Trailer.

Einer der größten Rockstars unserer Zeit ist ein blutsaugender Vampir. Das zeigt zumindest Staffel 3 einer der besten Fantasyserien unserer Zeit: Der neue Trailer zu den nächsten Folgen von Interview with the Vampire macht unter dem Titel The Vampire Lestat einen Blutsauger zur Musik-Ikone.

Schaut hier den neuen Trailer zu The Vampire Lestat:

Interview with the Vampire - S3 Trailer 2 (English) HD

So geht es in der Fantasyserie Interview with the Vampire mit Staffel 3 weiter

Die vampirischen Geliebten Lestat (Sam Reid) und Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) sind geschiedene Leute – insbesondere, nachdem ein Interview Lestats augenscheinlich grausame Natur zutage gefördert hat. Doch der will die öffentlichen Schmähungen nicht auf sich sitzen lassen – und lässt sich stattdessen als Rockstar eines neuen Zeitalters feiern.

Staffel 3 wird darüber hinaus Lestats Fokus auch auf die Vergangenheit ausweiten. Dabei sollen seine Anfänge als Vampir erzählt, aber auch Ereignisse der ersten beiden Staffeln neu beleuchtet werden.

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Wann kommt The Vampire Lestat nach Deutschland?

Interview with the Vampire Staffel 3 – oder The Vampire Lestat – startet am 7. Juni 2026 beim US-Sender AMC. Einen deutschen Termin gibt es noch nicht, wir rechnen aber mit einer zeitnahen Veröffentlichung bei MagentaTV.

Die Titeländerung basiert auf dem Nachfolgeroman zu Interview with the Vampire, ebenfalls von Anne Rice, der 1985 erschien.

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