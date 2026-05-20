Eine der besten Fantasyserien überhaupt kehrt noch dieses Jahr zurück

Ein absolutes Fantasy-Highlight wird bald seine große Rückkehr in den Stream feiern: Für das Adventure Time-Spin-off Side Quests steht jetzt ein erster Starttermin fest.

Kuschelig wie ein warme Decke und dennoch so abgefahren, dass es nie langweilig wird. Das war das animierte Meisterstück Adventure Time, in dem der Mensch Finn (Originalstimme: Sasha Knight) und sein Hund Jake (John DiMaggio) wilde Abenteuer im Land Ooo erlebten. Nachdem über die Jahre zwei Spin-offs erschienen, steht jetzt die Rückkehr eines dritten fest: Adventure Time: Side Quests erscheint in Kürze in den USA.

Fantasy-Meisterwerk Adventure Time kehrt mit Side Quests zurück – aber wann genau?

Wie Deadline berichtet, wird Adventure Time: Side Quests schon am 29. Juni 2026 in den USA starten – und zwar zeitgleich bei den Streamingdiensten Disney+ und Hulu. Außerhalb der USA soll das Spin-off dagegen zum Cartoon Network und HBO Max kommen.

Schaut hier den englischen Trailer zu Staffel 1 von Adventure Time:

Adventure Time - Trailer (Englisch)

Wann genau der Ableger hierzulande startet, steht aber noch nicht offiziell fest. Eine zeitgleiche Veröffentlichung wäre denkbar. Laut der Seite Animation Magazine soll die neue Serie international am 5. Oktober anlaufen, bestätigt ist dieser Bericht aber nicht.

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Sicher ist aber immerhin die Rückkehr von Jake, Finn und bekannten Figuren wie dem Eiskönig (Tom Kenny), Prinzessin Bubblegum (Hynden Walch), Marceline (Olivia Olson) und dem kleinen Roboter BMO (Niki Yang).

Adventure Time lief in Deutschland von 2011 bis 2018. Vielen gilt sie als eine der besten Fantasyserien überhaupt, hält stolze 8,1 Punkte auf Moviepilot und gleich mehrere 100%-Kritikwertungen auf Rotten Tomatoes für diverse Staffeln. Sie gewann neun Emmys. Nach Ende der Hauptserie erschienen bisher die Spin-offs Adventure Time: Ferne Länder und Adventure Time: Fionna & Cake.

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