Eine der besten Fantasyserien unserer Zeit ist vorbei: So endet Outlander nach 8 Staffeln

Die historische Fantasyserie Outlander ist zu Ende. Welches Schicksal Jamie und Claire Fraser im Serienfinale nach acht Staffeln erwartet, könnt ihr hier nachlesen.

Im Jahr 2014 begann Outlander als Adaption der Highland-Romane von Diana Gabaldon die intime und zugleich epische Zeitreisegeschichte um Jamie (Sam Heughan) und Claire (Caitriona Balfe), die es sogar ins Moviepilot-Ranking der besten Fantasyserien seit 2000 schaffte. Zwölf Jahre später ist die Serie jetzt zu Ende gegangen – noch vor Abschluss der Buchvorlage.

Nach insgesamt acht Staffeln und 101 Episoden wurde Outlander am 13. Mai beim US-Sender Starz beendet. Ihr habt im Verlauf der Jahre das Interesse verloren und möchtet dennoch wissen, wie die epische Liebesgeschichte der Frasers ausgeht? Dann seid ihr hier genau richtig. Aber seid gewarnt, es folgen massive Spoiler zum Ende.



Stirbt Jamie Fraser? Das Finale von Outlander Staffel 8 einfach erklärt

Seit Beginn der 8. Staffel schwebte ein schreckliches Detail aus Frank Randalls Buch Soul of a Rebel wie eine dunkle Wolke über Fraser's Ridge: Das aus der Zukunft stammende Sachbuch über die Amerikanische Revolution berichtete von Jamie Frasers Tod bei der historischen Schlacht am Kings Mountain im Jahr 1780. Im Serienfinale ist dieser Tag gekommen.

Nachdem Jamie sein Testament verfasst und sich von seiner Familie verabschiedet hat, folgt er seiner Verpflichtung, an der Seite der Patrioten gegen die von Major Patrick Ferguson (Charles Aitken) angeführten Loyalisten am Kings Mountain in die Schlacht zu ziehen. Während Claire und Roger (Richard Rankin) sich um die Verwundeten kümmern sollen, stürzen sich ihre Clan-Mitglieder Ian Fraser Murray (John Bell) und William "Buck" MacKenzie (Diarmaid Murtagh) an der Seite Jamies in den Kampf.

Natürlich kann Claire nicht tatenlos rumstehen und begibt sich ebenfalls auf das Schlachtfeld. Als die Loyalisten kapitulieren und der Kampf beendet ist, geschieht das Undenkbare. Jamie ist noch am Leben und die Frasers fallen sich erleichtert in die Arme. Als sich Jamie daraufhin Patrick Ferguson entgegenstellt, will sich dieser jedoch nicht ergeben und schießt unerwartet auf Jamies Brust – und in diesem Moment greift sich Claire an ihre Brust. Sie spürt, dass die Liebe ihres Lebens gerade tödlich verwundet wurde.

Ja, liebe Outlander-Fans Jamie stirbt tatsächlich. Die Schusswunde ist tödlich; Claire kann nichts mehr für ihn tun. Aufgelöst weicht sie nicht mehr von seiner Seite und kauert bis zum nächsten Tag über seinem Leichnam auf dem Gipfel des Berges. Natürlich endet die Serie nicht ohne Fantasy-Twist: Ein seltsames blaues Licht glüht aus Claires Herzen.

Nach einer mystischen Geisterszene (dazu gleich mehr) und einer Montage, die durch die wichtigsten Momente der Fraser-Liebesgeschichte führt, kehren wir zurück zu Claire und Jamie. Ihre Haare haben sich weiß gefärbt – passend zu ihrem in Staffel 2 erteilten Spitznamen La Dame Blanche. Und plötzlich schlagen Jamie und Claire gemeinsam die Augen auf – und der Abspann beginnt.

Outlander klärt am Ende das große Geheimnis aus Folge 1 auf

Seit der allerersten Folge von Outlander rätseln Fans, was es mit der mysteriösen Highlander-Erscheinung auf sich hat, die Frank Randall im Inverness der 1940er Jahre dabei entdeckt, wie sie Claire durch ein Fenster beobachtet. Dass es sich dabei um den Geist von Jamie Fraser handelt, wurde seither zwar bestätigt, doch der Kontext dieser Szene wird im Serienfinale nun endlich enthüllt.

Während Claire den Leichnam ihres Mannes fest umklammert, springt Outlander zurück zu jener Szene aus Staffel 1, Folge 1 – und bringt die gesamte Zeitreiseserie mit einer überraschenden Enthüllung zu einem passenden Zirkelschluss. Es war tatsächlich der Geist des verstorbenen Jamies, der in jüngerer Gestalt Claire aus der Ferne vor ihrer ersten Zeitreise beobachtete. Obwohl er nie selbst die Zeitreisefähigkeit besaß, konnte seine Seele zumindest einmal in die Zukunft springen – und damit die gesamte Story erst ermöglichen.



Direkt im Anschluss wandert Jamies Geist zu den Steinkreisen von Craigh na Dun und lässt dort jene blauen Vergissmeinnicht erblühen, die Claire dazu brachten, noch einmal zu den Steinen zurückzukehren und so ungewollt durch die Zeit zu reisen. Durch Zeit und Raum hinweg war ihr gemeinsames Schicksal also von Anfang an verbunden und vorherbestimmt.

Was bedeutet das Ende und unterscheidet es sich von der Buchvorlage?

Das Ende von Outlander ist mehrdeutig. Eine definitive Antwort darauf, ob Jamie wirklich auf magische Weise wiederbelebt werden konnte, erhalten wir nicht. Sind die Frasers womöglich beide gestorben und erwachen gemeinsam im Jenseits? Befinden sie sich überhaupt noch im Jahr 1780? Das Finale überlässt die Deutung der letzten Szene den Fans.

Dass Claire tatsächlich über magische Heilungskräfte verfügt, kommt keinesfalls aus dem Nichts. Bereits Folge 3 der 8. Staffel deutete an, dass sie ein totgeborenes Baby mithilfe ihrer blauen Aura ins Leben zurückholen konnte. Ähnlich wie Master Raymond, dessen blaues Licht schon in Staffel 2 Claire heilte – und scheinbar auch ihre tote Tochter Faith wiederbelebte. Einen weiteren Hinweis auf Claires Heilmagie liefert die Buchvorlage.

Die 8. Staffel von Outlander basiert größtenteils auf Das Schwärmen von tausend Bienen, dem 9. Roman der Highland-Saga. Darin wird Jamie ebenfalls in der Schlacht am Kings Mountain tödlich getroffen. Claire versucht ihn wiederzubeleben. Zuerst ohne Erfolg. Als Roger seine Hand auf Jamie legt und später Ian Claires Schulter berührt, scheint es, als könne sie einen Teil ihrer Lebenskraft in Jamie umlenken – und dann ist er plötzlich wieder am Leben.

Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied: In der Buchvorlage hat Jamie noch einen schwachen Herzschlag, als Claire ihn stabilisieren und heilen kann. In der Serie unternimmt Claire hingegen keine Wundversorgung. Jamie ist definitiv tot, was seine Reanimation einen Tag später weitaus übernatürlicher macht. Ein weiterer Unterschied: Nach dem Wiedererwachen geht die Geschichte im Roman noch weiter. Die Frasers kehren zurück nach Fraser's Ridge und warten auf eine Fortsetzung ihrer Abenteuer in dem noch nicht veröffentlichten 10. und letzten Band der Vorlage.

Nicht zu schnell abschalten: Die Post-Credit-Szene von Outlander erklärt

Wenn der Abspann der finalen Folge einsetzt, solltet ihr nicht direkt abschalten. Denn Outlander überrascht noch mit einer Post-Credit-Szene, die aber leider keine weiteren Antworten auf das Schicksal von Jamie und Claire bereithält. Vielmehr handelt es sich um eine Meta-Szene, die Serienadaption und Buchvorlage mit einem Cameo-Auftritt von Schriftstellerin Diana Gabaldon verknüpft.

Die Abspannszene entführt in eine schottische Buchhandlung in der Gegenwart. Hier signiert Diana Gabaldon gerade fleißig Ausgaben ihres Romans Outlander, als ein weiblicher Fan einen auffälligen Gegenstand auf dem Signiertisch entdeckt. Es handelt sich um ein in Leder gebundenes Notizbuch, das Gabaldon zur Inspiration für ihr Fantasy-Werk erklärt. Es handelt sich um Claires Tagebuch, das wir zuletzt in Folge 9 von Staffel 8 zu sehen bekamen.

Das Outlander-Serienuniversum ist noch nicht vorbei: Offene Geheimnisse und Staffel 9-Hoffnung

Obwohl Outlander nach acht Staffeln offiziell beendet wurde, ist nicht auszuschließen, dass die Fantasyserie in Zukunft wiederbelebt wird. Denn die Serienadaption bewegt sich am Ende nicht wirklich über die aktuellen Geschehnisse der Vorlage hinaus. Somit lässt sich Outlander ein Hintertürchen offen, dass der noch ausstehende finale Roman, A Blessing For A Warrior Going Out, irgendwann in Form einer 9. Staffel adaptiert werden könnte.

Im Prinzip endet Outlander mit einem Cliffhanger. Viele Charakterschicksale bleiben offen und noch mehr Geheimnisse ungelöst. Bis Ende der Serie erfuhr Claire zum Beispiel nicht, dass ihre Eltern ebenfalls Zeitreisende waren und ihren tödlichen Unfall überlebten. Ebenso wurden die magischen Kräfte von Briannas Kindern Mandy und Jem sowie Fannys gerade erst angedeutete Zeitreisefähigkeit nicht weiter ergründet. Und was wird eigentlich aus dem Jakobitengold, das in der Zukunft in einer Höhle lagert?

Antworten auf einige dieser Fragen erhalten Fans wohl nur in Buchform, sobald Band 10 erscheint. Möglich ist auch, dass einige ungelöste Mysterien in der Spin-off-Serie Outlander: Blood of My Blood aufgegriffen werden, die im Herbst 2026 in die 2. Staffel startet.

Das Prequel ist zwar viele Jahrzehnte vor dem Beginn von Outlander im frühen 18. Jahrhundert verortet, könnte aber durch Zeitreisen von Claires Eltern im späteren Verlauf noch an das Serienfinale des Originals anknüpfen. Darin werden wir hoffentlich auch Antworten erhalten, welches Schicksal Claires Bruder William erwartet, von dessen Existenz sie nie erfahren durfte.