Eine der besten Filmreihen geht weiter: Teil 4 des Fantasy-Abenteuers macht jetzt einen großen Sprung

Zuletzt haben wir ein aufregendes Fantasy-Abenteuer in Peru erlebt. Nun stehen die kreativen Köpfe hinter dem nächsten Teil einer der besten Filmreihen unserer Zeit fest: Paddington.

Vor über einer Dekade wagte eine der beliebtesten britischen Kinderbuchfiguren den Sprung auf die große Leinwand mit einem Realfilm, der Jung und Alt verzauberte. Der von Paul King inszenierte Paddington verwandelte sich in einen der schönsten Filme der 2010er Jahre und wurde mit dem noch viel besseren Paddington 2 in den Straßen von London fortgesetzt, ehe sich die Reihe zuletzt nach Peru wagte.

Die Rückkehr in den Dschungel hätte durchaus als Finale der Geschichte fungieren können: Paddington in Peru entfaltet sich als aufregende Fantasy-Abenteuer, das uns zu den Wurzeln des freundlichen Bären führt und viel über Begriffe wie Heimat und Familie nachdenkt. Doch schon vor zwei Jahren hat sich angedeutet: Die Reise geht weiter. Paddington 4 kommt definitiv – und jetzt wissen wir von wem.

Fantasy-Abenteuer-Fortsetzung: Zwei brillante Drehbuchautoren schreiben Paddington 4

Wie Variety von seinen Quellen erfahren hat, formt sich aktuell das Kreativteam der heiß erwarteten Fortsetzung. Musikvideoregisseur Dougal Wilson, der im Zuge von Paddington in Peru das Regiezepter von King übernommen hat, soll auch den vierten Teil in Szene setzen. So weit, so vertraut. Völlig neu im Paddington-Universum sind dagegen die beiden Drehbuchautoren: Armando Iannucci und Simon Blackwell.

Diesen Coup hat vermutlich niemand kommen sehen. Iannucci und Blackwell sind nicht unbedingt für familienfreundliche Leinwandabenteuer bekannt. Ihre Expertise liegt bei politischen Satiren – bissig und extrem schwarzhumorig geschrieben. Mit Veep und The Thick of It hat Iannucci zwei der besten Serien dieser Gattung geschaffen, ganz zu schweigen von Filmen wie The Death of Stalin und Kabinett außer Kontrolle.

Blackwell war als Drehbuchautor in viele Iannucci-Projekte involviert. Die beiden sind ein eingespieltes Team, dessen Arbeit mehrmals bei den Emmys gewürdigt wurde. Für In the Loop haben sie eine Oscar-Nominierung erhalten. Wie passen sie zu Paddington 4? Eine mögliche Antwort wäre sicherlich die unverkennbare Britishness, die sie vertreten und in einigen ihrer Filme und Serien (bitterböse) ausformuliert haben.

Dass sich die Paddington-Reihe mit Teil 4 in eine Satire verwandelt, bei der einem das Lachen im Halse stecken bleibt, ist allerdings unwahrscheinlich. Nicht zuletzt steht die Reihe für Nicecore und Wholesome Cinema. Iannucci und Blackwell dürften vielmehr die Geschichte mit präzise geschriebenen Figuren und treffsicheren Pointen erweitern, die an den verspielten Detailreichtum der ersten Filme anschließen.

Mehr zu Paddington:

Wann startet Paddington 4 im Kino?

Ein offizieller Kinostart steht noch nicht fest. Als Studiocanal vor zwei Jahren bestätigte, dass sich Paddington 4 in Arbeit befindet, hieß es, dass eine Veröffentlichung für 2027 oder 2028 realistisch sei. 2028 würde zudem perfekt passen, da die von Michael Bond geschaffene Figur in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag feiert.