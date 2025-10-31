Eine der besten Horror-Serien überhaupt kehrt zurück – mit großer Hexen-Reunion und Ariana Grande (!)

Happy Halloween! Eine der längsten und besten Horrorserien aller Zeiten kehrt bald mit Staffel 13 zurück. Der Starcast der neuen Folgen lässt nicht nur Fan-Herzen höherschlagen.

Mit einer Wertung von 7,7 von 10 Punkten bei über 4000 Stimmen gehört American Horror Story für die Moviepilot-Community zu einer der besten Horrorserien aller Zeiten. Doch nicht nur gehört die Serie zu den besten Serien, sondern auch zu den größten. Denn seit 2011 kommt die Anthologie von Ryan Murphy auf ganze zwölf Staffeln.

Nächstes Jahr soll eine neue Season dazukommen – und auf die dürfen sich Fans ganz besonders freuen. Denn pünktlich zu Halloween wurde der Cast enthüllt, der zahlreiche bekannte Gesichter zurückbringt.

American Horror Story kehrt mit Staffel 13 zurück: Mit Ariana Grande, Sarah Paulson und mehr

Ryan Murphy höchstpersönlich überbrachte die schaurige Kunde mittels eines Videos auf Instagram, welches die Besetzung für AHS Staffel 13 enthüllte. Darin war die Nachricht zu lesen:

Überraschung, b*tch! Ich wette, ihr dachtet, ihr habt das letzte von mir gesehen.

Mit den von Emma Roberts in American Horror Story: Coven überbrachten Worten, bestätigt Murphy somit eine große Hexen-Reunion seiner Charaktere aus Coven (Staffel 3) und Apocalypse (Staffel 8). Zum starbespickten Cast gehören folgende Namen:

Während Ariana Grande noch nicht in American Horror Story zu sehen war, arbeitete sie bereits bei der Slasher-Comedy-Serie Scream Queens mit Murphy zusammen. Nicht nur deshalb passt die Sängerin und Schauspielerin perfekt in den Hexenkreis – auch kehrt Grande in wenigen Wochen als Hexe Glinda in Wicked: Teil 2 auf die große Leinwand zurück.

Wann kommt American Horror Story Staffel 13?

Die große Halloween-Überraschung hat direkt auch einen Starttermin für die neue Season von American Horror Story verkündet. Demnach soll diese in genau einem Jahr, an Halloween 2026 bei FX an den Start gehen. Hierzulande startete die 12. Staffel zwei Monate nach US-Start bei ProSieben Fun und landete später bei Disney+ im Streaming-Abo. Ob für Staffel 13 ein ähnlicher Veröffentlichungsplan zum Tragen kommt, bleibt abzuwarten.

