Eine der besten Krimiserien aller Zeiten wird tatsächlich neu aufgelegt: Zwei Mega-Stars sind an Bord und einen Titel gibt es auch

Der neue Miami Vice-Film hat endlich einen Titel und die Hauptdarsteller stehen fest. Jetzt können die Dreharbeiten unter der Regie von Top Gun: Maverick-Mastermind Joseph Kosinski beginnen.

Seit letztem Jahr braut sich in Hollywood eine Neuauflage von Miami Vice zusammen. Die Krimiserie lief von 1984 bis 1989 auf dem US-Sender NBC und avancierte dort zu einem der prägendsten Genre-Beiträge der TV-Geschichte. Besonders der von Michael Mann inszenierte Pilot hat sich im Gedächtnis der Popkultur verankert.

Mann war es auch, der die Marke 2006 mit einem gleichnamigen Kinofilm auf die große Leinwand brachte. Dort werden wir bald die Undercover-Cops Ricardo "Rico" Tubbs und Sonny Crockett wiedersehen – allerdings nicht mehr in Form von Colin Farrell und Jamie Foxx, die in dem Kinofilm die beiden Hauptrollen spielten.

Miami Vice '85: Michael B. Jordan und Austin Butler spielen Sonny und Tubbs im Crime-Reboot

Wie der Hollywood Reporter berichtet, bringt uns der neue Miami Vice-Film zurück in die 1980er Jahre und bezieht sich mehr auf Michael Manns Pilotfolge sowie die 1. Staffel der Originalserie. Dementsprechend lautet der Titel der Neuauflage Miami Vice '85. Nach langen Verhandlungen stehen jetzt auch die beiden Hauptdarsteller fest.

Der frisch gebackene Oscar-Gewinner Michael B. Jordan (Blood & Sinners) führt das Reboot mit Elvis-Star Austin Butler an. Jordan übernimmt den Part von Detective Tubbs, der in der Serie von Philip Michael Thomas gespielt wurde. Butler tritt in die Fußstapfen von Don Johnson und erweckt Detective Crockett zu neuem Leben.

Hinter der Kamera warten weitere hochkarätige Namen: Inszeniert wird der Film von Joseph Kosinski, der durch Top Gun: Maverick und F1 zu einem der gefragtesten Blockbuster-Regisseure unserer Zeit aufgestiegen ist. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Dan Gilroy, der zuletzt mit seinen Andor-Episoden begeisterte.

Die ursprüngliche Version der Geschichte wurde von Eric Warren Singer zu Papier gebracht, der ebenfalls an Top Gun: Maverick beteiligt war. Gilroy überarbeitete Singers Entwurf, sodass der Film jetzt in Produktion gehen kann. Nicht zuletzt ist der Kinostart bereits für den 5. August 2027 geplant – ein straffes Zeitfenster.

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Mit jeder Menge 1980er-Nostalgie: Der neue Miami Vice kommt schon nächstes Jahr ins Kino

Ausgehend von diesem Timing dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die erste Klappe zu Miami Vice '85 fällt. Universal hat das Projekt als Sommer-Blockbuster für die nächste Saison positioniert, ähnlich wie damals Manns Film. Obwohl dieser inzwischen viele Fans gefunden hat, erwies er sich zum Kinostart als finanzieller Flop.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie sich Miami Vice im Nostalgie-Kontext der 1980er Jahre an den Kinokassen schlägt. Mit Michael B. Jordan und Austin Butler hat der Film auf alle Fälle zwei Stars auf seiner Seite, die aktuell in Hollywood hoch im Kurs stehen – genauso wie Joseph Kosinski, dessen Beteiligung Hochglanz-Action-Unterhaltung verspricht.