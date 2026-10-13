Eine der besten Krimiserien wird neu aufgelegt: Die ersten Bilder zu Miami Vice '85 sind an Coolness kaum zu übertreffen

Der neue Miami Vice-Film kommt zwar erst in zwei Jahren ins Kino. Trotzdem könnt ihr schon jetzt einen ersten Blick auf die beiden Hauptdarsteller werfen: Michael B. Jordan und Austin Butler.

Es ist eines der aktuell heißesten Blockbuster-Projekte in Hollywood: Miami Vice '85. Basierend auf der gleichnamigen Krimiserie, die in den 1980er Jahren die TV-Landschaft revolutionierte und drei Dekaden später nicht weniger eindrucksvoll den Sprung auf die große Leinwand schaffte, entsteht eine Neuauflage des kultigen Stoffs.

Bis der Film ins Kino kommt, müssen wir uns zwar noch eine ganze Weile gedulden. Dafür hat Universal anlässlich des Beginns der Dreharbeiten zwei Promo-Shots veröffentlicht, die uns die beiden Hauptdarsteller im Kostüm zeigen. Michael B. Jordan (Blood & Sinners) und Austin Butler (Elvis) sahen niemals lässiger aus.

Miami Vice '85 stellt seine Stars vor: Michael B. Jordan als Tubbs und Austin Butler als Crockett

Jordan übernimmt den Part von Ricardo Tubbs, der in der Originalserie von Philip Michael Thomas gespielt wurde. Im Kinofilm übernahm Jamie Foxx den Part. Sehr viel Bart und ein mächtiger Ledermantel: Das wirkt schon auf dem ersten Bild extrem badass, ganz zu schweigen von Jordans durchdringendem Blick in die Kamera.

Butler tritt derweil als Sonny Crockett in Erscheinung. Den kennen wir in Form von Don Johnson aus der Serie und Colin Farrell aus dem Film. Auf dem ersten Bild bringt er sehr viel Dynamik mit. Wo Jordan wie ein Monolith wirkt, kann man Butler förmlich durch den Kugelhagel fliegen sehen – mit perfekt aufgewirbeltem Jackett.

An diesem Punkt hat sich der Cast jedoch noch lange nicht erschöpft. Miami Vice '85 wartet mit einem herausragenden Ensemble auf, das sich aus einigen spannenden Namen zusammensetzt, die zwar nicht unbedingt zu Hollywoods A-Riege gehören, aber definitiv richtige Charaktergesichter sind, die einen Film lebendig machen.

Die lange Liste an Nebendarsteller:innen beginnt mit John Leguizamo, der gerade erst in Die Odyssee bewiesen hat, dass er selbst mit einem kleineren Part zum Herzschlag einer epischen Geschichte werden kann. Dazu gesellen sich Alden Ehrenreich (Oppenheimer), Camila Morrone (Daisy Jones and The Six) und André Holland (Moonlight).

Walton Goggins, der aktuell in Fallout als zwielichtiger Ghoul begeistert, könnte bald auch in Miami als Antagonist sein Unwesen treiben. Er trifft unter anderem auf Danny Ramirez (The Last of Us), Whitney Peak (Gossip Girl), Edi Gathegi (Superman), Michael Irby (Barry), Dominic Sessa (The Holdovers) und Comedy-Star Andrew Schulz.

Regie, Kamera und Drehbuch: Die Blockbuster-Exzellenz von Miami Vice '85 kennt kein Ende

Hinter der Kamera wird es noch aufregender: Niemand Geringeres als Joseph Kosinski führt bei Miami Vice '85 Regie. Kosinski schenkte uns mit Top Gun: Maverick und F1: Der Film zwei der besten Actionfilme der vergangenen Jahre und ist darüber hinaus für hypnotisierende Sci-Fi-Filme wie Tron: Legacy und Oblivion bekannt.

Mitgebracht hat er seinen Stammkameramann Claudio Miranda, der darüber hinaus visuelle Wunderwerke wie Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger ins Kino gebracht hat. Das Drehbuch stammt von Dan Gilroy (Nightcrawler) und Eric Warren Singer (The International). Zu Schnitt und Musik sind leider noch keine Credits bekannt.

So oder so wartet Miami Vice '85 mit einer der hochkarätigsten Cast- und Crew-Listen auf, die dieser Tage in Hollywood zu finden sind. Hier könnte ein ganz großer Sommer-Blockbuster entstehen, der sich selbst vor Michael Manns stilprägenden Bildern aus der Serie und dem ersten Kinofilm nicht verstecken braucht.

Miami Vice '85 startet am 18. Mai 2028 in den deutschen Kinos.