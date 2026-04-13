Eine der besten Miniserien 2026 gibt's jetzt bei Netflix: 8 Folgen Betrug und Machtspiele bis zum unerträglich spannenden Finale

Die Netflix-Miniserie Beef geht in Staffel 2 mit einem komplett ausgetauschten Cast um Oscar Isaac und Carey Mulligan weiter. Ob sich die Fortsetzung lohnt, verraten wir euch im Serien-Check.

Seit der Netflix-Serie Beef bin ich deutlich gelassener beim Ein- und Ausparken auf Supermarktparkplätzen. Vor drei Jahren entfesselte der eskalierende Verkehrsstreit zwischen Steven Yeun und Ali Wong eine der unterhaltsamsten und besten Miniserien des Streamers, die sogar mit acht Emmys und drei Golden Globes ausgezeichnet wurde.

Jetzt kehrt das Format am 16. April als Anthologie mit einer 2. Staffel bei Netflix zurück. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine weitere Miniserie, die ohne direkte Verbindung über acht Folgen hinweg einem neuen Beef folgt und dafür den gesamten Cast austauscht. Obwohl Staffel 2 mit einigen Erwartungen bricht, sollte jeder Serienfan sie sofort auf die Merkliste setzen.

In Netflix' Beef Staffel 2 eskaliert ein Klassenkampf am Arbeitsplatz

Als Anthologie-Serie setzt Beef in Staffel 2 auf eine komplett neue Geschichte, bleibt aber der Grundkonstellation zweier streitender Parteien treu: Eine sehnt sich nach sozialem Aufstieg und die andere findet sich im Gefängnis des eigenen Erfolgs wieder. Diesmal haben wir allerdings doppelt so viele Hauptfiguren, deren Existenzkrisen zum Nährboden eines Klassenkampfes im Wahnsinn des Kapitalismus werden.

Beef Staffel 2 führt uns in den Mikrokosmos des elitären Monte Vista Point Country Clubs. Hier führt das frisch verlobte Gen Z-Paar Ashley (Cailee Spaeny) und Austin (Charles Melton) nur niedere Tätigkeiten aus. Systemische Benachteiligung macht ihrem Traum von Erfolg und einem besseren Leben einen Strich durch die Rechnung – bis ein dramatischer Vorfall ihnen plötzlich die Chance eröffnet, sich ihren Platz auf der Karriereleiter (und eine bitter nötige Krankenversicherung) mit fragwürdigen Mitteln zu erpressen.

Auf der anderen Seite des Spektrums sozialer Ungleichheit stehen Club-Manager Josh (Oscar Isaac) und seine Ehefrau Lindsay (Carey Mulligan), die im Laufe ihrer Karriere ihr persönliches Glück und gemeinsame Ziele längst aus den Augen verloren haben. Als ihre von Isolation und Entfremdung gezeichnete Ehe in einem gewalttätigen Streit eskaliert, sind ausgerechnet ihre jungen Angestellten anwesend und filmen den Vorfall mit dem Smartphone.

Die Angst vor einem Skandal und der Wille zum sozialen Aufstieg kollidieren in einem "Beef", der von Erpressung, Betrug und Machtspielen gezeichnet ist – und im Verlauf von acht Folgen einige tragische Opfer fordert. Über all dem steht die milliardenschwere Club-Besitzerin Chairwoman Park (Oscarpreisträgerin Youn Yuh-jung), in deren Orbit jeder Charakter auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Doch als die mächtige Geschäftsfrau aus Korea einen eigenen Skandal unter den Teppich kehren muss, droht jeder plötzlich zum Bauernopfer zu werden.

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Beef Staffel 2: Lohnt sich die Netflix-Fortsetzung?

Fans der ersten Staffel, die erneut ein Eskalations-Feuerwerk der aufgestauten Aggressionen erwarten, könnten von der Netflix-Fortsetzung erstmal enttäuscht sein. Serienschöpfer Sung Jin Lee verzichtet diesmal auf den alles verzehrenden Hass, der zuvor noch von Folge 1 an mit unbändiger Energie und Tempo in die Geschichte katapultierte. Ohne den direkten Wut-Wahnsinn ist die neue Fehde weitaus weniger intensiv, wodurch sich Staffel 2 teilweise wie eine ganz andere Serie anfühlt.

Stattdessen wirkt das zweite Anthologie-Kapitel näher an der HBO-Serie The White Lotus. Eine weitere Inspiration ist der südkoreanische Thriller-Hit Parasite, wenn sich unqualifizierte Gen Zler mithilfe von Lügen, Manipulation und ChatGPT aus der Armut in lukrative Jobs mogeln und sich wie Parasiten an den Erfolg anderer heften. Verstärkt wird dieser Vergleich zusätzlich von einem genüsslichen Gastauftritt von Parasite-Star Song Kang-ho als zittriger Dr. Kim, der reiche Amerikanerinnen für Schönheits-OPs nach Korea lockt.

Im direkten Vergleich mit dem Vorgänger ist Beef Staffel 2 wesentlich subtiler, aber nicht weniger unangenehm. Die Spannung baut sich dabei behutsam auf, ehe diese in den letzten zwei Folgen mit einem tonalen Umbruch und einem Ausflug nach Korea komplett eskalieren darf. Umso kraftvoller wirkt die intensive Atmosphäre von Stress und Beklemmung, die das Finale schließlich erzeugt, wenn sich die Figuren plötzlich in einem Spionage-Thriller wiederfinden und mehr als nur ihre Jobs auf dem Spiel stehen.

Obwohl Autor Sung Jin Lee diebische Freude an Satire und fiesem Schabernack hat, nähert er sich nie zynisch, sondern mit großer Empathie den Sehnsüchten und dem Schmerz seiner vier Hauptfiguren. So schrecklich unsympathisch sie teilweise auch sind, so verletzlich und vielschichtig werden sie von Mulligan, Spaeny, Melton und Isaac verkörpert. Denn die gegensätzlichen Liebesbeziehungen der zwei Paare mit all ihren unerwarteten Einsichten und Wendungen sind das wahre Herzstück der neuen Folgen.

Beef Staffel 2 mag vielleicht weniger temporeich und wütend sein, ist aber trotzdem wieder eine absolut sehenswerte "Miniserie". Der Mix aus schwarzem Humor und seelischen Tauchgängen in die persönlichen Krisen der Charaktere ist dabei genauso treffsicher wie der stärkere Fokus auf bitterböse Kapitalismuskritik durch die Linse von Millennials und Gen-Zlern. Ein Platz unter den besten Netflix-Serien 2026 ist der Anthologie-Fortsetzung auf jeden Fall sicher.

Die 2. Staffel von Beef steht seit dem 16. April 2026 bei Netflix zum Streamen bereit. Grundlage für diesen Serien-Check sind alle acht Episoden.

