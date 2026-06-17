Eine der besten Netflix-Serien aller Zeiten endet mit einem Film und hier ist der erste Trailer

Nach vier Jahren geht eine der besten Netflix-Serien überhaupt zu Ende. Das große Finale kommt als Abschlussfilm, zu dem es jetzt endlich den ersten Trailer gibt.

Mit einer Wertung von 98 Prozent bei Rotten Tomatoes zählt Heartstopper zu den am besten bewerteten Netflix-Serien aller Zeiten. Auch bei der Moviepilot-Community kommt die Coming of Age-Serie mit Joe Locke und Kit Connor auf eine starke Punktzahl von 8 von 10.

Nach vier Jahren und drei Staffeln soll die Erfolgsgeschichte nun zu Ende gehen. Anstatt einer finalen 4. Season bekommt Heartstopper jedoch einen Abschlussfilm, der die Geschichte von Charlie und Nick zu einem würdigen Schluss bringt. Was Fans davon erwarten dürfen, zeigt jetzt endlich der erste Trailer.

Seht hier den Trailer zu Heartstopper Forever:

Heartstopper Forever - Trailer (Deutsch) HD

Heartstopper endet mit Abschlussfilm: Darum geht es in Hearstopper Forever bei Netflix

In Heartstopper Forever stehen Charlie und Nick vor einer Zerreißprobe. Denn während Nick wegzieht, um an der Universität zu studieren, wird Charlie nach und nach immer unabhängiger an seinem Abschlussjahr an der Schule. Beide rasen auf persönliche Meilensteine zu und müssen sich unweigerlich die Frage nach der Zukunft stellen. Kann ihre Beziehung trotz der räumlichen Distanz weiter bestehen – und wie wird sie sich verändern, wenn auch Charlie ins Leben nach der Schule aufbricht?

Wie der erste Trailer zeigt, erwarten uns dabei jede Menge spaßige bis emotionale Momente, von Rugby-Matches über gemeinsame Strandausflüge bis zu einem prunkvollen Abschlussball und einer Pride-Parade. Fans dürfen sich offenbar auf ein großes Finale voller (Freuden-)Tränen einstellen.

Neben Joe Locke und Kit Connor wird auch die weitere Heartstopper-Gang um Yasmin Finney als Elle, William Gao als Tao, Jenny Walser als Tori und Corinna Brown als Tara im Finale zurückkehren. Auf Fanliebling Olivia Colman als Nicks Mutter müssen Fans jedoch leider verzichten, stattdessen wird Anna Maxwell Martin (A Good Girl's Guide to Murder) die Rolle von Sarah übernehmen.

Mehr Netflix-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wann kommt Heartstopper Forever zu Netflix?

Allzu lange müssen wir uns jetzt nicht mehr gedulden. Heartstopper Forever startet am 17. Juli 2026 bei Netflix im Streaming-Abo.

Heartstopper basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel der britischen Autorin Alice Oseman, die auch die Drehbücher für die Netflix-Serie verfasste. Sie steuerte auch das Skript für den Abschlussfilm bei, während Wash Westmoreland (Still Alice) für die Regie verantwortlich zeichnete.

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serien- und Staffel-Neustarts umfassen diesen Monat zwei der größten Fantasy-Serien des Jahres (House of the Dragon und Avatar) sowie das Serien-Remake von Martin Scorseses Kap der Angst. Außerdem endet eine der besten Serien der Gegenwart.

