Eine der besten Netflix-Serien endet mit Abschlussfilm: Erster Teaser zu Heartstopper Forever enthüllt Startdatum

Statt einer 4. Staffel bekommen Hearstopper-Fans bei Netflix einen Abschlussfilm serviert – und zwar schon bald. Der erste Teaser hat jetzt endlich das Startdatum verraten.

Mit einer Wertung von 98 Prozent bei Rotten Tomatoes gehört Heartstopper zu den besten Netflix-Serien aller Zeiten. Über drei Staffeln hinweg konnten wir bei dem Streamer die bezaubernde, aufblühende Liebesgeschichte der beiden Jugendlichen Charlie (Joe Locke) und Nick (Kit Connor) verfolgen, die sich jetzt offiziell dem Ende zuneigt.

Denn Heartstopper geht in die letzte Runde, allerdings nicht mit einer 4. Staffel, sondern mit einem Abschlussfilm bei Netflix. Wann genau uns Heartstopper: Forever im Streaming-Abo erwartet, hat jetzt endlich der erste Teaser-Trailer verraten.

Erster Teaser zu Heartstopper: Forever:

Heartstopper: Forever - Teaser (English) HD

Netflix enthüllt Starttermin für Heartstopper: Forever – Charlies und Nicks Geschichte endet im Juli

Der Pride Month wird bei Netflix offenbar noch um einige Tage verlängert, denn Hearstopper: Forever wird am 17. Juli 2026 bei dem Streamer eintreffen. Der Film wird inhaltlich direkt nach dem Ende von Staffel 3 ansetzen, nachdem Charlie und Nick sich die große Frage um die Zukunft nach der Schule stellen mussten und was diese für ihre Beziehung bedeuten könnte.

In Heartstopper: Forever wird Nick nun an der Universität studieren, während Charlie sich an der Schule inmitten seiner Freund:innen immer wohler fühlt. Wird ihre Beziehung trotz der räumlichen Distanz weiterhin Bestand haben? Und was wird aus den weiteren Paaren um Elle (Yasmin Finney) und Tao (William Gao) sowie Tori (Jenny Walser) und Tara (Corinna Brown)? All diese Fragen wird der Abschlussfilm in wenigen Monaten beantworten.

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Hearstopper: Forever soll die Geschichte der Netflix-Serie auf emotionale Weise abschließen

Hearstopper basiert auf den Graphic Novels der britischen Autorin Alice Oseman, die auch als Serienschöpferin und Drehbuchautorin der Netflix-Serie fungierte. Bei dem Film zeichnet sie ebenfalls für das Skript verantwortlich, die Regie übernahm hingegen Wash Westmoreland (Still Alice). Die beiden Hauptdarsteller Joe Locke und Kit Connor fungierten darüber hinaus erstmals als ausführende Produzenten.

Gegenüber Variety verriet Oseman genauer, was Fans in dem Abschlussfilm erwarten dürfen:

Grundsätzlich wollte ich natürlich, dass er Film ein schöner und emotionaler Abschluss für die Heartstopper-Geschichte wird – das zu feiern, was Heartstopper bedeutet, während auch die Möglichkeit geboten wird, sich von den geliebten Figuren zu verabschieden, mit vielen Andeutungen darauf, was im Leben unserer Figuren zukünftig bevorsteht.

Darüber hinaus besänftigte Oseman alle Fans, die sich Sorgen machen, dass sich die Story nicht in das neue Filmformat überträgt, das deutlich kürzer ausfällt, als eine ganze Staffel bei Netflix:

Als ich die volle Vision gesehen habe, wusste ich, dass es sogar noch wundervoller werden würde als das, was eine normale Staffel hätte schaffen können. Wir fühlen uns sehr ambitioniert bezüglich dessen, was im Filmformat möglich ist. Ohne die Notwendigkeit für Episoden-Cliffhangern oder neuen Twists pro Folge kann Heartstopper auf eine neue Qualitätsstufe gehoben werden, um etwas Erinnerungswürdiges, Anspruchsvolles und Atmosphärisches zu kreieren.

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Netflix veröffentlicht bereits seit 13 Jahren Original-Serien. Doch welche der über 1000 Titel sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 Netflix-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.

